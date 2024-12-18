В Челябинской области вопросы по обеспечению детей‑сирот жильем передадут от социального блока строительному

По словам губернатора, это делается для усиления работы и чтобы дети‑сироты получали жилье в новых домах

В Челябинской области вопросы по обеспечению детей-сирот жильем передадут от социального блока правительства в блок, занимающийся строительством, об этом сообщил губернатор Алексей Текслер в ходе декабрьского совещания с главами муниципалитетов и членами правительства.

Он подчеркнул, что это одна из ключевых задач и принятое решение позволит максимально эффективно использовать имеющиеся ресурсы.

«Передаем эти вопросы в строительный блок для усиления работы и чтобы дети-сироты получали жилье в новых домах. Муниципалитеты, особенно небольшие, в основном проводят конкурсы на приобретение жилья на вторичном рынке, при этом используя рыночные цены», — отметил глава региона.

Он добавил, что объем финансирования программы увеличивается ежегодно, так как цены за жилье растут. В бюджете 2025 года — на 13% по сравнению с 2024-м, до 2,3 миллиарда рублей.

«Плюс порядка на 25% увеличили финансирование на сертификаты. В основном ими пользуются ребята, которые встали на ноги, старше 23 лет. Сертификат — это такая гибкая схема, как уже было сказано, увеличиваем финансирование по сертификатам, это тоже чисто областной бюджет. И работу в этом направлении будем продолжать, поэтому те муниципалитеты, которые еще не подключились к этой работе, я считаю, что подключаться нужно обязательно», — сказал Алексей Текслер.

Также до получения квартиры областной бюджет компенсирует — частично или полностью — аренду жилья.

По данным министерства социальных отношений Челябинской области, с 2019 года жилье в регионе получили более 4,8 тысячи детей-сирот, объем финансирования за шесть лет превысил 7 миллиардов рублей, из которых 800 миллионов — федеральные средства.

«В текущем году в регионе для детей-сирот закуплено 706 жилых помещений. Новоселье в 2024 году отпраздновали 693 человека, остальные заедут в новое жилье в ближайшее время», — отметила министр социальных отношений Челябинской области Наталья Лугачева.

Напомним, сертификаты на приобретение жилого помещения или погашение ипотеки введены в Челябинской области с июля 2023 года (с 2024 года — на федеральном уровне). Их могут получить лица из числа детей-сирот в возрасте от 23 лет при соблюдении ряда требований. За 1,5 года их получили 185 человек, 154 — реализовали, остальные пока подбирают себе жилье.

Компенсация расходов на наем жилого помещения выплачивается ежемесячно в размере 100% от платы за жилое помещение, но не более 10 тысяч рублей в городских округах и не более 5 тысяч в районах Челябинской области. По данным на 1 декабря 2024 года, компенсацию на аренду жилья получают 367 человек, с 2022 года ею воспользовались более 900 человек.