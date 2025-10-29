В Шершневское водохранилище выпустили 400 тысяч молодых сазанов

Участниками экоакции в Челябинске стали начальник полицейского главка Сергей Космачев и его замы

Экологическая акция по зарыблению Шершней состоялась сегодня в Челябинске. В водохранилище выпустили 400 тысяч экземпляров молоди сазана в рамках компенсационных мероприятий за ущерб, наносимый водным ресурсам промышленными предприятиями.

Участие в акции приняли полицейские во главе с руководителем областного главка Сергеем Космачевым, сообщает пресс-служба ведомства.

Мероприятие стало практическим продолжением недавно состоявшейся рабочей встречи начальника ГУ МВД и руководителя Нижнеобского ТУ Росрыболовства Ивана Матаева, на которой обсуждались усиление борьбы с браконьерством, выработка новых механизмов взаимодействия и совершенствование работы по защите водных биоресурсов, уточнили в главке.