Южноуральцев предупредили о замене договоров на газовое обслуживание домов

Документы необходимо привести в соответствие с федеральным законом до начала следующего года

С 1 сентября 2023 года вступил в силу федеральный закон, по которому изменили порядок оказания услуг по обслуживанию газопровода. Теперь жителям Челябинской области до 1 января 2024 года необходимо перезаключить договоры с ресурсоснабжающей организацией. Что будет в новых договорах, пояснил в прямом эфире Центра управления регионом начальник управления по капитальному строительству «Газпром газораспределение Челябинск» Владимир Курныкин.

Согласно новому федеральному законодательству оказывать услуги по техническому облуживанию и ремонту внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования могут только газораспределительные организации, которые могут транспортировать газ по газораспределительным сетям.

Таким образом, собственники газифицированных частных домов и квартир многоквартирных домов должны поменять договор на оказание соответствующих услуг. У таких абонентов договоры являются обязательным пунктом Жилищного кодекса.

По словам Владимира Курныкина, договоры, заключенные до 1 сентября 2023 года, подлежат замене. Срок замены — 1 января 2024 года. Со следующего года обслуживать газовое оборудование в домах будут только уполномоченные на то организации. Это значит, что никаким листовкам от неизвестных и не указанных в договоре газовых организаций о техобслуживании верить не стоит, как и проходить это техобслуживание заново.