В Челябинской области ущерб от действий браконьеров составил более 13 миллионов рублей

В регионе усилили контроль в охотничьих хозяйствах

В 2021 году охотничий надзор Минэкологии Челябинской области привлек к ответственности за нарушения 243 человека, а общий размер вреда, который охотники причинили ресурсам, составил более 13 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе министерства экологии Челябинской области.

Всего охотничий надзор выявил 332 нарушения, 295 из которых — административные и 37 — уголовные. Общая сумма штрафов составила 328,5 тысячи рублей, а сумма ущерба, причиненного охотничьим ресурсам во время незаконной охоты на пернатую дичь, пушных и копытных животных, составила 13 миллионов 215,6 тысячи рублей. Виновным предъявлено обвинение по статье 258 УК РФ («Незаконная охота»).

Также специалисты надзорного ведомства выявили 16 фактов незаконного оборота продукции охоты. По данным случаям также возбуждено 16 дел об административных правонарушениях и привлечено к ответственности 15 нарушителей.

«В этом году мы усилили контроль на территории охотничьих хозяйств и продолжим данную работу. Министерство экологии еще раз напоминает о необходимости соблюдения правил охоты и техники безопасности при ее осуществлении. В темное время суток охотники должны надевать светоотражающие жилеты, охота с применением тепловизоров и ночных прицелов должна осуществляться исключительно с обустроенных вышек. Иная охота с тепловизорами запрещена», — напомнил заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков.

Кроме того, по его словам, соблюдение законодательства и правил охоты позволит исключить вероятность возникновения несчастных случаев на охоте.

Напомним, в начале октября во время охоты в Челябинской области был ранен председатель Еткульского суда. Его госпитализировали в тяжелом состоянии. Сотрудники регионального Минэкологии начали проверку, в том числе на законность охоты.

В конце сентября во время охоты на косулю в Нязепетровском районе мужчина убил своего товарища и покончил с собой. Возбуждено уголовное дело, проверку проводит и Минэкологии Челябинской области.