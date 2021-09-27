В Челябинской области во время охоты на косулю мужчина убил товарища и покончил с собой

На месте работают силовики и сотрудники Минэкологии

В Нязепетровском районе во время незаконной охоты на косулю мужчина убил своего товарища, а потом покончил с собой. Информацию об этом сегодня, 27 сентября, Первому областному информагентству сообщили в пресс-службе министерства экологии Челябинской области.

ЧП случилось в ночь на 26 сентября. При браконьерской охоте на косулю мужчина выстрелил в в своего напарника, а затем в себя.

«Мы в курсе данного происшествия. На месте совместно с сотрудниками полиции работают наши инспекторы охотничьего надзора. В браконьерской охоте участвовало 4 человека. Видимо, первым выстрелом был добыт взрослый самец косули, вторым — промах, в нее попасть не удалось, третий выстрел пришелся в напарника, которого браконьер перепутал с косулей. После того как браконьер понял, что убил товарища, четвертый выстрел направил в себя. Стоит напомнить охотникам, что охота разрешена только в положенные сроки, вне их факт охоты считается браконьерством. Также правилами региона запрещено использовать тепловизоры на групповой охоте. Во избежание неприятных и трагичных ситуаций, необходимо соблюдать технику безопасности», — подытожил заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков.

По факту незаконной охоты будет возбуждено уголовное дело. На месте работают силовики.