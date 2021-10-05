На охоте в Челябинской области ранили председателя суда

Вадим Кинзин находится в тяжелом состоянии

В Челябинской области во время закрытия сезона охоты на утку ранили председателя Еткульского суда Вадима Кинзина. Об этом Первому областному информагентству сообщил собственный источник. Проверку проводит региональное министерство экологии.

ЧП случилось накануне во время охоты под Еткулем. По предварительным данным, случайно ранить Вадима Кинзина мог другой председатель суда. Пострадавшего увезли в больницу и сделали операцию. Он находится в тяжелом состоянии.

«О происшествии нам известно. Ведомство проводит проверку законности охоты и всех обстоятельств произошедшего», — сообщил заместитель министра экологии региона Виталий Безруков.

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