В Челябинской области участники спецоперации могут получить вместо земли 330 тыс. рублей

С 1 января 2024 года в силу вступил региональный закон о денежной компенсации

В Челябинской области с 1 января 2024 года участники СВО смогут взять взамен бесплатного земельного участка деньги. Сумма выплат составит 330 тысяч рублей. Информагентство «Первое областное» разъясняет, кому положена выплата и какие условия должны быть соблюдены для получения земли или денег.

В правительстве области пообещали, что выплаты будут ежегодно индексировать. Итак, на бесплатный земельный участок имеют право военнослужащие, добровольцы и лица, проходящие службу в войсках национальной гвардии. Эти люди должны быть удостоены звания Героя РФ или награждены орденами РФ за заслуги, проявленные в ходе участия в спецоперации. Закон об этом был принят в августе 2023 года.

Участок могут получить также члены семей в случаях гибели военнослужащего на СВО или смерти от полученных там ранений. Кроме бесплатной земли или выплаты, семьи военнослужащих и сами участники СВО имеют ряд дополнительных мер соцподдержки. Так, в Челябинской области с 2024 года увеличена единовременная выплата контрактникам, введены дополнительные льготы, компенсации расходов на оплату обучения детей или посещения детского сада и другие. О таких мерах активно консультируют специалисты пункта отбора на военную службу по контракту в Челябинской области.

Начальник пункта Андрей Козлов отметил, что ребята, которые хотят поступить на военную службу по контракту, могут обратиться в пункт отбора.

«Для того чтобы поступить на военную службу по контракту, гражданам можно лично обратиться в пункт отбора, расположенный в Челябинске по улице Цвиллинга, 11. Также информация опубликована на официальном сайте поконтракту.рф, вопросы можно задать по телефону *0545. Расскажем о всех возможных и имеющихся вакансиях. Подберем специальность, родственную образованию», — пояснил он.

Андрей Козлов также добавил, что с информацией о поступлении на службу по контракту можно ознакомиться в ТГ-канале.