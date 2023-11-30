На Южном Урале участники СВО могут получить вместо земли 330 тысяч рублей

Размер выплаты будут индексировать ежегодно

С 1 января 2024 года участники СВО, которые имеют право получить бесплатно участок земли, смогут взять взамен деньги. Такую альтернативу по предложению губернатора Алексея Текслера узаконило 30 ноября Законодательное собрание Челябинской области.

Размер единовременной денежной выплаты составит 330 тысяч рублей. При этом выплату обещают индексировать ежегодно.

Ранее мы писали, что бесплатный земельный участок положен военнослужащим, добровольцам и лицам, проходящим службу в войсках национальной гвардии, которые были удостоены звания Героя РФ или награждены орденами РФ за заслуги, проявленные в ходе участия в спецоперации. Соответствующий закон был принят в августе 2023 года.

Также предусмотрено, что в случае гибели военнослужащего на СВО или смерти от полученных там ранений участок могут получить члены семей.

Также сегодня, 30 ноября, депутаты Заксобрания области освободили участников СВО от транспортного налога.

