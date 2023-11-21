Участники СВО в Челябинской области смогут получать деньги вместо земли

Выплата составит 330 тыс. в 2024 году и будет ежегодно индексироваться

Отдельные категории участников специальной военной операции в Челябинской области смогут получить денежную выплату вместо земельного участка. Соответствующий законопроект, разработанный региональным Минсоцем, на ноябрьском заседании рассмотрят депутаты Заксобрания.

Напомним, закон Челябинской области о предоставлении бесплатных земельных участков ветеранам боевых действий из числа участников СВО, а именно военнослужащим, добровольцам и лицам, проходящим службу в войсках национальной гвардии, которые были удостоены звания Героя РФ или награждены орденами РФ за заслуги, проявленные в ходе участия в спецоперации, был принят в августе 2023 года. Также предусмотрено, что в случае гибели военнослужащего на СВО или смерти от полученных там ранений участок могут получить члены семей.

Как пояснила министр социальных отношений региона Ирина Буторина, комплекс мер соцподдержки продолжает совершенствоваться.

«По поручению губернатора Алексея Леонидовича Текслера продолжаем вводить новые льготы. В частности, по инициативе главы региона разработан законопроект о возможности получения выплаты взамен бесплатного земельного участка. Размер выплаты составит 330 тыс. рублей и будет ежегодно индексироваться, начиная с 2025 года. Выплаты планируется предоставлять с 1 января 2024 года»,— прокомментировала министр социальных отношений Ирина Буторина.

Законопроект будет рассмотрен на ближайшем заседании южноуральского парламента.