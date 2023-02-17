В Челябинской области супруги-пенсионеры заплатили 44 тыс. рублей за бесплатную консультацию у юристов

Такую сумму предприимчивые дельцы потребовали за четыре письма, написанные как под копирку

В январе супругам-пенсионерам из Сатки срочно понадобился юрист. После гибели дочери органы соцзащиты отобрали у них 14-летнего внука. Пара не знала, что предпринять для возвращения ребенка в семью, и обратилась за консультацией в юридический центр, телефон которого нашли в интернете.

В результате бесплатная консультация обернулась дырой в семейном бюджете: юристы взяли с супругов 44 тысячи рублей за письмо в соцзащиту и прокуратуру.

«ЦЕНЫ СРАВНИВАТЬ НЕ С ЧЕМ, ПОЭТОМУ СОГЛАСИЛИСЬ»

«Мы не хотели обращаться за помощью в родном городе. Сразу решили искать юриста в Челябинске. Нашли горячую линию в интернете. Нас пригласили на бесплатную консультацию»,

— рассказывает Галина.

Супруги преодолели более 150 километров и приехали на прием в «Юридический центр Вердикт права», офис которого расположен на улице Красноармейской, 89, в Челябинске. Привезли документы, поведали свою историю. Юрист слушала их с участием, попросила телефон внука и даже дозвонилась до мальчика. Пенсионеров заверили, что помогут им, чем возможно. И запросили 43 тысячи 700 рублей за четыре письма в прокуратуру и соцзащиту.

«Раньше к юристам мы не обращались, цену сравнивать не с чем. Поэтому согласились, ведь решается судьба внука»,

— замечает Галина.

«ТОРГУЮТ ФИКЦИЕЙ, И ЭТО ЗНАЮТ»

Через несколько дней письма были готовы. Супруги подписали акт приемки работ. В нем говорится, что претензий к юристам заказчики не имеют. А чуть позже узнали — претензии должны быть. Ведь фактически пара заплатила за воздух.

«Ни один нормальный юрист не возьмется за составление писем в госорганы, потому что знает: подобные письма ничем не помогут. Проблему нужно решать в суде. Хороший юрист объяснит, какие у дела перспективы и риски. А написать в соцзащиту и прокуратуру, как и любой другой государственный орган, человек может сам, в свободной форме. Главное, чтобы письмо не было анонимным»,

— говорит заместитель председателя Общественной палаты Челябинской области юрист Вячеслав Курилин.

Формально супругов, по словам Курилина, никто не обманывал: они сами отдали немалые деньги за четыре письма и подписали акт выполненных работ, подтвердив, что не имеют претензий к юристам.

«И все-таки такие юрцентры торгуют иллюзией, фикцией. И их сотрудники об этом знают»,

— замечает юрист.

Вячеслав Курилин советует попавшим в похожую ситуацию обращаться с жалобой в Роспотребнадзор (он проверит работу юристов на соответствие закону «О защите прав потребителей») и в прокуратуру. Если найдутся признаки некачественной услуги, есть шанс расторгнуть договор и вернуть деньги.

Кстати, в письмах, которые подготовлены для супругов из Сатки, одну ошибку мы нашли с ходу. Юридический центр обязался подготовить «проект документов». «Что такое „проект документа“? Услуга явно сформулирована некорректно. Продавать воздух нельзя! Я советую паре обратиться в Роспотребнадзор», — говорит Вячеслав Курилин.

Журналисты ИА «Первое областное» попробовали получить комментарий в юридическом центре «Вердикт права». Сначала нас перебрасывали от одного сотрудника к другому. Причем все они не хотели называть свои фамилии. В итоге нашему журналисту пообещали перезвонить. Звонка мы не дождались. Зато юристы позвонили Галине и ее мужу и предложили вернуть часть денег, если статья не будет опубликована. Надеемся, что супруги вернут большую сумму после того, как обратятся в прокуратуру и Роспотребнадзор.



НЕДОВОЛЬНЫЕ УЖЕ СУДЯТСЯ



Мы проверили отзывы в интернете о юридическом центре «Вердикт права», который расположен на улице Красноармейской, 89, в интернете. Среди них много негативных. Люди отдают десятки тысяч рублей и получают взамен филькины грамоты, а их проблемы не решаются.





По данным базы «Контур. Фокус», ООО «Юридический центр Вердикт права» зарегистрирован 21 октября 2021 года. Уже в марте 2022 года в отношении компании подали первый иск о защите прав потребителей (он был возвращен заявителю, требования не удовлетворены). Всего таких исков у компании пять, один из них рассматривал Снежинский городской суд, остальные — райсуды Челябинска. До вердикта суда дошло только одно дело. Клиенту удалось вернуть свои 53 тыс. рублей и получить компенсацию морального вреда в размере 2 тыс. рублей. В остальных случаях иски либо зависли в суде, либо остались без удовлетворения.

Согласно отчетности, в компании «Юридический центр Вердикт права» работает один человек с зарплатой 18 тыс. рублей. В 2021 году выручка была 4,5 млн рублей, а чистая прибыль — 553 тыс. рублей.

Как Роспотребнадзор по Челябинской области помогает южноуральцам вернуть назад деньги, оставленные в подобных конторах, и как часто суды встают на сторону потребителей, читайте в отдельном материале ИА «Первое областное».

Кстати, до этого мы рассказывали о том, как челябинская компания «Диктум» обобрала сына умершего от коронавируса фельдшера. С учителя музыки взяли 30 тысяч рублей за незатейливое письмо в ФСС.