Суды Челябинской области взыскали с «лжеюристов» около 3 млн рублей

Отстаивать права потребителей южноуральцам помогают сотрудники Роспотребнадзора

В 2022 году Роспотребнадзор по Челябинской области получил 91 обращение граждан с жалобой на работу частных юристов. Обращения стали поводом для надзорных проверок, во время которых были выявлены нарушения. Об этом в пятницу, 17 февраля, сообщает официальный телеграм-канал регионального надзорного ведомства.

Жалобы поступали на неправомерные действия ООО «Партнер», ООО «Региональный Правовой Центр „Диктум“», ООО «Гарант», ООО «Южно-Уральский центр юридической помощи», ООО «Феникс» и других.

«В ходе надзорных мероприятий установлены факты нарушения прав потребителей на получение достоверной информации об оказываемых услугах и ценах на них. В большинстве проверок выявлены факты навязывания услуг, в том числе составление идентичных обращений в различные надзорные органы, не имеющие полномочий на рассмотрение конкретных вопросов. Данные действия приводят к значительному увеличению общей суммы договора и, как следствие, к обману потребителей»,

— говорит заместитель руководителя Роспотребнадзора по Челябинской области Владимир Ефремов.

По итогам проверок Роспотребнадзор вынес одно предписание об устранении нарушений, а также три постановления о привлечении юридических фирм к административной ответственности — общая сумма наложенных штрафов составила 120 тыс. рублей.

Также объявлено 5 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований.

В защиту конкретных потребителей подано 6 исковых заявлений. В четырех случаях потребителям вернули деньги на общую сумму 275,6 тыс. рублей, в том числе компенсацию за моральный вред. Еще два иска находятся на рассмотрении.

Кроме того, в указанном периоде в суд подано 3 иска в защиту неопределенного круга потребителей, в связи с недоведением до потребителей достоверной информации об оказываемых услугах и включением в договоры, составляемые по типовым формам, условий, ущемляющих права потребителей.