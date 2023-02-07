В Челябинской области стартовал прием заявлений на сертификаты для детей-инвалидов

В 2023 году максимальная сумма компенсации увеличена до 100 тысяч рублей

Во вторник, 7 февраля, управления социальной защиты всего региона начали принимать заявления на сертификаты, которыми можно оплатить услуги по реабилитации ребенка-инвалида, сообщает пресс-служба Минсоца Челябинской области.

«Также вместо денежных средств родители смогут получать сертификаты. В таком случае стоимость услуг не будет возмещаться родителям — средства будут направлены организации, предоставившей услуги по реабилитации детей-инвалидов»,

— поясняют в Минсоце.

По решению губернатора Алексея Текслера еще с 2020 года родители могут получить компенсацию за реабилитацию, которую оплатили сами. С января 2023 года максимальная сумма компенсации увеличена до 100 тысяч рублей.

Потратить сертификат (или получить компенсацию) можно:

— на медицинскую реабилитацию, оздоровление;

— на физкультурно-оздоровительные мероприятия, адаптивный спорт;

— на различные виды терапии, процедуры и занятия с различными специалистами.

Продолжительность курса реабилитации при этом должна быть не менее десяти календарных дней.