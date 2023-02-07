По решению губернатора Алексея Текслера еще с 2020 года родители могут получить компенсацию за реабилитацию, которую оплатили сами. С января 2023 года максимальная сумма компенсации увеличена до 100 тысяч рублей.
«Также вместо денежных средств родители смогут получать сертификаты. В таком случае стоимость услуг не будет возмещаться родителям — средства будут направлены организации, предоставившей услуги по реабилитации детей-инвалидов», — поясняют в Минсоце.
Потратить сертификат (или получить компенсацию) можно:
— на медицинскую реабилитацию, оздоровление;
— на физкультурно-оздоровительные мероприятия, адаптивный спорт;
— на различные виды терапии, процедуры и занятия с различными специалистами.
Продолжительность курса реабилитации при этом должна быть не менее десяти календарных дней.
Подать заявление на получение сертификата или компенсации можно в управление социальной защиты по месту жительства. Жители Коркинского муниципального округа подают заявление в Минсоц Челябинской области.
Получить компенсацию или сертификат можно раз в год.
В 2022 году компенсацию расходов на оплату стоимости реабилитации и оздоровления детей-инвалидов получили 209 семей на сумму 5,7 млн рублей.
Между тем в России с 1 февраля увеличили размер 46 социальных пособий.
Между тем единое пособие уже назначили на 56 тысяч детей из Челябинской области. Выплату также одобрили 1,4 тысячи беременных женщин.