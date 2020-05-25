В Челябинской области стартовал «Последний звонок онлайн»

Выпускники смогут в прямом эфире отметить окончание школы.

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Из-за режима ограничений, который все еще действует на территории Челябинской области, провести полноценные Последние звонки в образовательных учреждениях региона не представляется возможным. Специально для выпускников была создана программа «Последнего звонка онлайн», чтобы ученики смогли попрощаться со школой.

Для выпускников 2020 года в 10 утра стартовала трансляция «Областной Последний звонок — 2020», где их поздравят первый лица региона, после чего начались муниципальные последние звонки.

В 12:00 пройдет трансляция музыкального подарка «Попутного ветра», которую можно посмотреть на сайте и в социальных сетях Камерного театра.

Также в 12:00 стартует фотовыставка Исторического музея Южного Урала «Школьная страна», которую также можно увидеть на сайте музея.

В 19:00 состоится онлайн-концерт эстрадного оркестра Антона Бугаева, посмотреть его можно на сайте.

Кроме того, сегодня с 12:00 стартует флешмоб от Молодежи Южного Урала: нужно найти свою фотографию, где ты первоклассник, повторить ее сюжет, выложить в социальные сети и отметить @molodezh74.

Также сегодня, 25 мая, состоится программа «Последний звонок» — концерт из школьных песен Челябинской государственной филармонии, точное время старта программы пока неизвестно.