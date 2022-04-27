В Челябинской области создали запас бумаги для проведения ЕГЭ и ОГЭ

Трудностей с проведением государственных экзаменов в регионе не возникнет

В Челябинской области закуплен необходимый объем бумаги для проведения единого (ЕГЭ) и основного (ОГЭ) государственных экзаменов. Ни в одном муниципальном образовании Южного Урала на сегодняшний день нет с этим трудностей, сообщила сегодня, 27 апреля, первый заместитель главы региона Ирина Гехт.

«Весной были опасения на этот счет по всей стране. Даже рассматривались варианты ухода в электронный формат сдачи ЕГЭ и ОГЭ. Но ситуация с бумагой разрешилась. С 19 мая начинаем проведение основного государственного экзамена, а уже в июне — ЕГЭ. Вчера было проведено большое совещание со всеми муниципальными образованиями Челябинской области. Ни у кого проблем с бумагой нет. Поэтому все дети будут сдавать этот экзамен в традиционной форме», — рассказала Ирина Гехт.

Власти региона ставят задачу обеспечить его проведение на самом высоком уровне. Чтобы никакие технические и человеческие ошибки не помешали выпускникам показать знания, которые они нарабатывали несколько лет.

«Что касается ЕГЭ — в последнее время мы все видим в публичной плоскости заявления, что это чуждая нам система и как-то надо ее отменить. Считаю, что в этом есть рациональное зерно. Система тестов применима, но можно сделать симбиоз с традиционной. Уже пришли к необходимости писать сочинения для некоего допуска к ЕГЭ по русскому языку. Может быть, ввести такую практику для истории и литературы. Это необходимо, чтобы дети могли проявить творческие способности, логику и так далее. Но тут вопрос в общем к системе образования», — отметила Ирина Альфредовна.

Досрочный период сдачи ЕГЭ в Челябинской области стартовал 21 марта. Он начался с экзаменов по химии, литературе и географии. Процедура прошла в штатном режиме, и изменений в формате проведения тестирования из-за нехватки бумаги тогда не было и не планировалось.