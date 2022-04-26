В Челябинской области пройдет тренировочный экзамен по информатике

Выпускники сдадут тестирование в компьютерной форме в 40 муниципалитетах Южного Урала

Челябинская область 27 апреля примет участие в тренировочном экзамене по информатике в компьютерной форме (КЕГЭ). Тренировочное тестирование для выпускников 11-х классов пройдет в рамках подготовки к единому государственному экзамену. В нем задействуют 76 пунктов проведения экзаменов в 40 муниципалитетах Южного Урала. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минобра.

«Ранее Челябинская область уже принимала участие в аналогичных тренировочных мероприятиях как федерального, так и регионального уровня. В тренировочном экзамене проверит свои силы и ознакомится с процедурой проведения КЕГЭ в этом году 1721 одиннадцатиклассник области. Экзаменационная работа будет проводиться по контрольным измерительным материалам 2022 года и выполняться с помощью специализированного программного обеспечения, предназначенного для проведения экзамена в компьютерной форме», — рассказала директор регионального центра оценки качества и информатизации образования Андрей Барабас.

Также во время федерального тренировочного экзамена в Челябинской области проверят техническую готовность пунктов проведения экзамена (ППЭ), которые будут задействованы 20 и 21 июня на основном экзамене.

Напомним, до 2020 года участники ЕГЭ выполняли экзаменационную работу по информатике и ИКТ на бумажных бланках, с 2021 года экзамен по информатике проводится на компьютерах.