В Челябинской области не планируют менять формат ЕГЭ из‑за нехватки бумаги

С ее незначительным дефицитом столкнулись несколько регионов

В Челябинской области 21 марта стартовал досрочный период сдачи ЕГЭ. Он начался с экзаменов по химии, литературе и географии. Как сообщили ИА «Первое областное» в пресс-службе министерства образования и науки региона, процедура прошла в штатном режиме и изменений в формате проведения тестирования из-за нехватки бумаги, о которой говорят в федеральных СМИ, не планируется.

«Досрочный период ЕГЭ в Челябинской области проходит в штатном режиме. Проблем не возникло. Об изменениях формата речи также не идет», — уточнили в ведомстве.

По данным РИА «Новости», вопрос незначительной нехватки бумаги актуален для нескольких регионов. Но в ближайшее время он будет решен.

В Челябинской области на участие в досрочном периоде зарегистрировались 198 человек. Он проводится в двух пунктах региона — Челябинске и Магнитогорске — для выпускников прошлых лет и выпускников текущего года, досрочно завершивших освоение образовательной программы.

Как рассказала начальник управления общего образования Министерства образования и науки Челябинской области Елена Тюрина, экзамены в рамках досрочного периода будут проходить по 18 апреля включительно.

Так, 24 марта участники смогут сдать ЕГЭ по русскому языку, 28 марта — по базовой и профильной математике, 31 марта — по истории, физике и письменную часть ЕГЭ по иностранным языкам. 1 апреля — устную часть ЕГЭ по иностранным языкам, 4 апреля — ЕГЭ по информатике и ИКТ, 7 апреля — по обществознанию и биологии.

С 11 по 18 апреля в расписании досрочного периода предусмотрены резервные дни для сдачи всех предметов.