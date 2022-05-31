В Челябинской области создадут сеть экологических троп

Алексей Текслер назвал Челябинскую область центром экотуризма

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер обозначил задачи для развития экотуризма в регионе. В ходе обращения к депутатам Заксобрания области он назвал область центром экологического туризма. Сеть благоустроенных маршрутов по всему региону познакомит жителей и гостей с его природными богатствами.

Алексей Текслер считает, что одна из важных точек развития Челябинской области — туризм.

«Главной задачей в этом направлении является создание обширной сети экологических троп, которые будут знакомить жителей и гостей с природными богатствами, при этом обеспечивая их сохранность. Продолжим поддержку туристического бизнеса и инвесторов, в первую очередь в части развития инфраструктуры, а также работу по привлечению средств федеральной поддержки на эти цели», — отметил глава региона.

Работа в этом направлении ведется активно. Уже к середине июля в области запустят 11 новых экотроп. В рамках реализации проекта по гранту губернатора только в Кыштымском городском округе разрабатывают сеть экотроп из 5 пеших и веломаршрутов.