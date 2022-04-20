Алексей Текслер: предприятия поддержим, аграриям можем, субботники проведем

Губернатор обсудил с правительством и мэрами важнейшие социально-экономические задачи

Поддержка граждан, обеспечение работы крупных предприятий и малого бизнеса, помощь аграриям — такие приоритеты губернатор Челябинской области Алексей Текслер расставил на совещании с членами регионального правительства и главами муниципалитетов. В целом социально-экономическую ситуацию на Южном Урале Текслер оценивает как устойчивую, сообщает пресс-служба главы региона.



Безработице — нет, господдержке — да

Алексей Текслер начал с общей характеристики обстановки. Паника первых дней после введения западных санкций уже прошла: предприятия адаптируются к ситуации, стабилизировался курс рубля, замедлилась инфляция, нормализуется розничный спрос.

Безработица осталась на низком уровне — на начало года она составляет только около одного процента. Область, однако, предусмотрела средства организацию общественных работ для оставшихся не у дел граждан, уже прорабатывается второй транш мер поддержки региональной экономики.

«Главная задача — это сохранить трудовые коллективы и обеспечить стабильный доход людям. Там, где возникнет проблема, — будем поддерживать и заниматься вопросами занятости, но, повторюсь, основная задача — сохранить трудовые коллективы», — заявил Алексей Текслер.

Главы территорий получили задачу максимально поддержать малый и средний бизнес, помочь торговле, в том числе малоформатной, телекоммуникационным компаниям, чтобы не допустить сбоев связи. Отдельно губернатор остановился на теме ухода с южноуральского рынка иностранных предприятий.

«Вчера появилось заявление компании "Хенкель", которая объявила о том, что собирается уходить из страны (один из заводов производит сухие строительные смеси в Коркино), до этого американская компания „Болл“ (филиал в Аргаяшском районе) также заявляла о закрытии бизнеса. Понятно, что эти иностранные компании говорят о продаже своих активов, сами предприятия они с собой не заберут. По моему поручению с руководством ведется постоянная работа, они заявление сделали, а продавать могут до морковкина заговенья. Поэтому главное — сохранить работоспособность предприятий. Поручаю Минпрому и ГУ по труду и занятости региона взять эти процессы под особый контроль», — заявил Алексей Текслер.

Хлеб должен остаться дешевым

Продовольственная безопасность региона — тема, которую областные власти курируют особенно тщательно. На сегодня уже получены федеральные средства для помощи производителям продуктов питания. Ожидается поступление субсидий хлебопекам, что позволит избежать роста цен на хлеб.

«Наша область поставляет (в зависимости от видов) от 30 до 80 процентов произведенных продуктов питания на рынки других регионов, и это повышает нашу ответственность за продовольственную безопасность страны в целом», — подчеркнул глава региона.

В планах посевной кампании — засеять на 50 тысяч гектаров больше, чем в 2021 году. Будут также увеличены площади под овощи. Отдельно Текслер акцентировал внимание на необходимости возвращения в оборот заброшенных земель и создании собственных сортов семян. Задача — увеличить производство отечественных семян в регионе, возвратить в активный оборот выбывшие сельхозугодья.

«Помимо прямой поддержки, важно обеспечить доступ сельхозпроизводителей к инвестиционным и льготным кредитам — сейчас кредитный портфель по льготным коротким займам уже составляет боле 8,3 миллиарда рублей. В ближайшее время регион получит дополнительные лимиты», — пообещал Текслер.

Благоустройство, субботники, отопление

Губернатор поручил обеспечить безопасность во время майских праздников. Местные власти должны обратить особое внимание на неблагополучные семьи и организовать межведомственные обходы семей, состоящих на профилактическом учете.

Важен также контроль за качеством субботников, приведением в порядок мест отдыха, берегов водоемов. Наконец, необходимо постепенно заканчивать отопительный сезон.

«Отдельно прошу обратить внимание, коллеги, на тему отключения тепла в МКД и в социальных объектах. Нужно внимательно смотреть за прогнозом погоды. Еще возможны ночные заморозки. Совершенно точно нельзя спешить с социальными объектами, и в целом аккуратно принимать решения по МКД», — резюмировал Алексей Текслер.