5 способов окрашивания пасхальных яиц обычными продуктами

Используем натуральные красители из вина, куркумы и капусты

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24 апреля начинается Пасхальная неделя. Православные готовятся к главному церковному празднику: пекут куличи и красят яйца. Информагентство «Первое областное» решило возродить старинные рецепты окраски яиц. Без модного дизайна с наклейками, блестками и стразами цветные пасхальные яйца станут главным украшением праздничного стола. Итак, приступим.

Многие думают, что, кроме луковой шелухи, натуральных красителей в доме не найти. Сегодня редакция ИА «Первое областное» развенчает эти мифы. Мы нашли минимум 5 способов окрашивания яиц продуктами, которые можно купить в любом супермаркете у дома. На все продукты ушло около 700 рублей.







Собираем компоненты для придания яйцам цвета:

краснокочанная капуста — 1 шт.,

куркума — 1 упаковка,

вино красное сухое — 1 литр,

пучок петрушки,

упаковка чая каркаде,

шелуха от лука.

В интернете опубликованы рецепты украшения пасхальных яиц и способов их покраски. Однако точных пропорций ингредиентов и компонентов для придания цвета скорлупе мы не нашли. Поэтому эксперимент проводился, что называется, на глаз.

1. С капустой





Краснокочанную капусту мелко режем на кубики. Заливаем теплой водой и отвариваем 15 минут. Отвар разливаем по трем разным чашам: в одну добавляем чайную ложку уксуса, во вторую — чайную ложку соды, третью оставляем с чистым отваром. Горячие вареные яйца погружаются в чаши.

В чаше с содой раствор становится зеленым, с уксусом — розовым. А в капустном растворе скорлупа окрасится в синий цвет. Выдержать яйца надо не менее 3 часов. После вынуть и снова полить раствором столовой ложкой, яйца высохнут окрашенными.

2. С чаем каркаде

Цветки каркаде или чайные пакетики заливают кипятком, вареные горячие яйца погружают в раствор. Если цветки заварены крепко, то яйца могут окраситься в синий цвет. В слабом растворе становятся розовыми. Выдержать в жидкости яйца надо около 1 часа.





3. С куркумой

Чайную ложку куркумы залить чайной ложкой уксуса. Добавляем теплой воды и полученным раствором заливаем вареные яйца. Чем больше куркумы в жидкости, тем ярче цвет скорлупы. Яйца в растворе лучше выдержать всю ночь.

4. В вине

Яйца укладываем в глубокую посуду, заливаем красным вином и ставим на медленный огонь. С момента закипания они варились около двух часов. В вине скорлупа окрашивается в фиолетовый цвет, а если выдержать яйца до остывания вина, то можно получить оттенок от темно-фиолетового до черного. Скорлупа приобретает бархатистую поверхность.

5. С зеленью

Это рецепт для декора яиц. Листочками петрушки, крапивы, укропа можно обернуть сырое яйцо, завернуть его плотно в марлю. Затем марлю с яйцом погрузить в луковый отвар и варить до готовности. Если листочки прижать к скорлупе не слишком туго, то получится красивый орнамент с растительными мотивами.

Возможно, праздничное угощение получилось не таким эффектным, как с украшениями, наклейками и стразами из супермаркетов, зато сам процесс приготовления растворов завораживает.

Эти рецепты для окрашивания яиц, конечно, требуют времени, иногда и сноровки, чтобы не окрасить поверхности кухни или собственные пальцы. Но они доступны, достаточно просты, дешевы и экологичны.