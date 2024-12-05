В Челябинской области составили портрет волонтера

Участники добровольческого движения рассказали, что заставило их встать на этот путь

Более 90% жителей Челябинской области одобряют добровольческую деятельность. Об этом сообщили в Центре общественного мониторинга и проектов региона по итогам соцопроса.

Сообщается, что число тех, кто позитивно относится к волонтерству, по сравнению с прошлым годом выросло на 5,9%, до 93,7%. Равнодушно относятся лишь 4,9% респондентов.

Число волонтеров среди опрошенных также выросло — на 6,7% до 22,1%.

«Среди занимающихся волонтерством сейчас чаще представлены жители сельских районов, женщины от 50 до 64 лет, работники бюджетной сферы, государственные и муниципальные служащие, хорошо знающие о волонтерстве либо узнавшие о таком явлении от родственников, друзей, на работе или самостоятельно», — такой портрет волонтера вырисовывается из опроса ЦОМ.

Рассказывая, что заставило их встать на этот путь, люди чаще всего называют личные мотивы, такие как внутренняя потребность, желание делать добро, сострадание, жалость, милосердие (44,2%). Также среди наиболее частых мотивов — чувство долга, стремление к общему благу, патриотизм (21,3%), желание помогать пожилым людям, инвалидам, больным детям, людям в трудных жизненных ситуациях (13,4%), наличие возможности помочь, в том числе свободное время, финансовые возможности, подходящая профессия (9,5%), желание помогать участникам СВО, родственники и друзья в зоне СВО (8,7%), желание помогать животным (8,7%), воспитание, традиции, привычка (8,3%).

Также волонтерами движут желание заниматься экологическим волонтерством, различные жизненные обстоятельства и травматизирующий опыт, активная жизненная позиция, желание развиваться, общаться, получать новый жизненный опыт. Также есть категория людей, которых привлекают бонусы и льготы для волонтеров.

Порядка 3% респондентов не смогли сформулировать, ради чего они занимаются волонтерской деятельностью.

Напомним, ранее мы рассказывали, что серебряный волонтер из Магнитогорска Людмила Сенина каждый месяц отправляет по десятку посылок на СВО и зачем ей это надо.

Исследование проводилось методом телефонного опроса с применением методики CATI в период с 25 июня по 15 июля 2024 года. Всего было опрошено 1 600 жителей Челябинской области. Данный объем выборочной совокупности позволил получить данные с величиной статистической погрешности не более 2,5% (при доверительной вероятности 95%).