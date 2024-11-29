Серебряный волонтер из Магнитогорска каждый месяц отправляет по десятку посылок на СВО

Для Людмилы Сениной помощь солдатам стала той отдушиной, которая помогает смягчить боль после смерти дочери

Теплые носки, подушка, чай с травами, набор сушеных фруктов и обязательно — детский рисунок с письмом на обороте. Десять или больше таких наборов раз в месяц-два отправляет на фронт жительница Магнитогорска, серебряный волонтер Людмила Сенина. Ее верные помощники — внуки Айрат и Ваня, которых она растит после смерти дочери. Мы писали про эту семью, когда в ней случилось — и по сегодняшним меркам — настоящее чудо: узнавшие о беде Людмилы южноуральцы всего за сутки собрали для нее миллион рублей. О том, как они живут сегодня, Людмила Сенина рассказала, когда приехала в Челябинск на фотовыставку Первого областного информагентства «Призма 15/90».

Людмила и сегодня благодарит всех тех, кто помог ей в трудную минуту. А еще уверена: добро должно умножаться и распространяться. Поэтому и три года назад, когда на семью свалились неожиданные деньги, треть из них она отдала на лечение ребенка с онкологией, и потом, когда началась спецоперация, продолжила свой личный «марафон добра». Это способ помочь и самой себе, признается она.

«Горе после ухода дочери не стало меньше, и боль никуда не уходит, и время не лечит. Но я понимаю, что нужна внукам, я должна быть для них примером, мне нельзя скатиться в депрессию. И в этом всем очень сильно помогает моя волонтерская деятельность. Это такая отдушина моя», — рассказывает Людмила.

Помощь солдатам серебряные волонтеры Магнитогорска собирают уже третий год — первые посылки ушли «за ленточку» еще в апреле 2022-го.

«Мы посылаем ребятам из нашего города носки, белье, плетем маскировочные сети — большие и малые, на шлемы, обязательно делаем окопные свечи — знаем уже, и какой парафин купить, и какой картон, чтобы дольше горели. Подушки я начала шить, когда кто-то из ребят у меня такую увидел и прямо сразу забрал со словами, что так-то им на рюкзаках приходится спать», — рассказывает женщина.

У старшего внука — Ваня уже восьмиклассник — много уроков, дополнительных занятий, а младший, шестилетний Айрат, когда не в садике и не на подготовительных курсах, то обязательно вместе с бабушкой.

«„Пойдем, — говорит, — сегодня на волонтерство?“ Он и сети плетет, и чай со мной собирает — мы смешиваем заварку с нашими домашними травами, с иван-чаем. Есть у него еще одна обязанность: он рисует для солдат рисунки, а на обороте я пишу письма. Каждому нашему мальчику пишу, что его ждут дома, что его любят, как сильно он нужен здесь живым. Каждому мы с Айратиком желаем сил и мужества, чтобы выстоять», — рассказывает наша героиня.

Ребята, когда приходят в отпуск, идут в гости к своим уже, считай, матерям.

«Благодарят нас, торты приносят, вино. Но если сладкое мы съедаем, то вино я подписываю: „Выпьем, когда будет Победа“ и ставлю на хранение», — поделилась Людмила.

Год назад ждать победы она стала еще горячее: «за ленточку» отправился супруг Сергей. В ноябре он прибыл домой на побывку, но сейчас уже снова в Запорожье. Кстати, ему Людмила не отправила ни одной посылки:

«Просто он один магнитогорец в своей части, а груз передаем туда, где по несколько земляков служат. Но Сергей и так знает, что мы ждем его. Ждем с Победой».