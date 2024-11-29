Теплые носки, подушка, чай с травами, набор сушеных фруктов и обязательно — детский рисунок с письмом на обороте. Десять или больше таких наборов раз в месяц-два отправляет на фронт жительница Магнитогорска, серебряный волонтер Людмила Сенина. Ее верные помощники — внуки Айрат и Ваня, которых она растит после смерти дочери. Мы писали про эту семью, когда в ней случилось — и по сегодняшним меркам — настоящее чудо: узнавшие о беде Людмилы южноуральцы всего за сутки собрали для нее миллион рублей. О том, как они живут сегодня, Людмила Сенина рассказала, когда приехала в Челябинск на фотовыставку Первого областного информагентства «Призма 15/90».
Людмила и сегодня благодарит всех тех, кто помог ей в трудную минуту. А еще уверена: добро должно умножаться и распространяться. Поэтому и три года назад, когда на семью свалились неожиданные деньги, треть из них она отдала на лечение ребенка с онкологией, и потом, когда началась спецоперация, продолжила свой личный «марафон добра». Это способ помочь и самой себе, признается она.
«Горе после ухода дочери не стало меньше, и боль никуда не уходит, и время не лечит. Но я понимаю, что нужна внукам, я должна быть для них примером, мне нельзя скатиться в депрессию. И в этом всем очень сильно помогает моя волонтерская деятельность. Это такая отдушина моя», — рассказывает Людмила.
Помощь солдатам серебряные волонтеры Магнитогорска собирают уже третий год — первые посылки ушли «за ленточку» еще в апреле 2022-го.
«Мы посылаем ребятам из нашего города носки, белье, плетем маскировочные сети — большие и малые, на шлемы, обязательно делаем окопные свечи — знаем уже, и какой парафин купить, и какой картон, чтобы дольше горели. Подушки я начала шить, когда кто-то из ребят у меня такую увидел и прямо сразу забрал со словами, что так-то им на рюкзаках приходится спать», — рассказывает женщина.
У старшего внука — Ваня уже восьмиклассник — много уроков, дополнительных занятий, а младший, шестилетний Айрат, когда не в садике и не на подготовительных курсах, то обязательно вместе с бабушкой.
«„Пойдем, — говорит, — сегодня на волонтерство?“ Он и сети плетет, и чай со мной собирает — мы смешиваем заварку с нашими домашними травами, с иван-чаем. Есть у него еще одна обязанность: он рисует для солдат рисунки, а на обороте я пишу письма. Каждому нашему мальчику пишу, что его ждут дома, что его любят, как сильно он нужен здесь живым. Каждому мы с Айратиком желаем сил и мужества, чтобы выстоять», — рассказывает наша героиня.
Ребята, когда приходят в отпуск, идут в гости к своим уже, считай, матерям.
«Благодарят нас, торты приносят, вино. Но если сладкое мы съедаем, то вино я подписываю: „Выпьем, когда будет Победа“ и ставлю на хранение», — поделилась Людмила.
Год назад ждать победы она стала еще горячее: «за ленточку» отправился супруг Сергей. В ноябре он прибыл домой на побывку, но сейчас уже снова в Запорожье. Кстати, ему Людмила не отправила ни одной посылки:
«Просто он один магнитогорец в своей части, а груз передаем туда, где по несколько земляков служат. Но Сергей и так знает, что мы ждем его. Ждем с Победой».