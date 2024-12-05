Анатолий Бигильдеев родом из Челябинска. Сейчас живет в поселке Рощино Сосновского района, передает журналист ИА «Первое областное». Там работает волонтерское объединение «СВОи на районе». Мужчины помогают участникам СВО и их семьям. Через них пенсионер и передал подарок.
«Думаю, да обойдусь я без всего этого. Я уже к 90 годам подхожу. Ездил в Долгую (районный центр), ездил до поворота ЧМЗ. Хватит уже, зрение плохое становится. Продать — много не наживешь. Пусть лучше поможет людям, за которых я переживаю, ради памяти отца и друзей. Не жалко!» — объяснил Анатолий Васильевич волонтерам.
Мужчина трудился электриком, был связан с монтажными работами, был заместителем директора на комбинате хлебопродуктов. О себе он рассказывает в стихах.
Я в Челябинске родился, вырос в трудные года,
В монтаже я закалился и остался навсегда.
Я пришел в монтаж мальчишкой, было трудно, но терпел,
Звали многие сынишкой, я же взрослым быть хотел.
<...>
С тех пор все это вспоминая, я вижу там, где был пустырь,
Гудит, усталости не зная, прокатный стан, как богатырь.
Кипит в конвертере металл, и по рольгангам лист грохочет.
В металле том и мой кристалл в стальном листе звенит, хохочет.
У Анатолия Васильевича много стихов. Он прочел их волонтерам, которые пришли поблагодарить пенсионера за помощь бойцам.
Мужчина часто рассматривает фотографии бойцов на стенде возле Дома культуры в Рощино. Особенно переживает за штурмовиков, тех, кто идет первыми. Анатолий Бигильдеев от души желает победы нашим бойцам, считает, что она должна быть обязательно.