Пенсионер из Челябинской области отдал свою машину бойцам СВО

В День волонтера рассказываем о добрых делах

Анатолий Бигильдеев родом из Челябинска. Сейчас живет в поселке Рощино Сосновского района, передает журналист ИА «Первое областное». Там работает волонтерское объединение «СВОи на районе». Мужчины помогают участникам СВО и их семьям. Через них пенсионер и передал подарок.

«Думаю, да обойдусь я без всего этого. Я уже к 90 годам подхожу. Ездил в Долгую (районный центр), ездил до поворота ЧМЗ. Хватит уже, зрение плохое становится. Продать — много не наживешь. Пусть лучше поможет людям, за которых я переживаю, ради памяти отца и друзей. Не жалко!» — объяснил Анатолий Васильевич волонтерам.

Мужчина трудился электриком, был связан с монтажными работами, был заместителем директора на комбинате хлебопродуктов. О себе он рассказывает в стихах.

Я в Челябинске родился, вырос в трудные года,

В монтаже я закалился и остался навсегда.

Я пришел в монтаж мальчишкой, было трудно, но терпел,

Звали многие сынишкой, я же взрослым быть хотел.

<...>

С тех пор все это вспоминая, я вижу там, где был пустырь,

Гудит, усталости не зная, прокатный стан, как богатырь.

Кипит в конвертере металл, и по рольгангам лист грохочет.

В металле том и мой кристалл в стальном листе звенит, хохочет.

У Анатолия Васильевича много стихов. Он прочел их волонтерам, которые пришли поблагодарить пенсионера за помощь бойцам.

Мужчина часто рассматривает фотографии бойцов на стенде возле Дома культуры в Рощино. Особенно переживает за штурмовиков, тех, кто идет первыми. Анатолий Бигильдеев от души желает победы нашим бойцам, считает, что она должна быть обязательно.