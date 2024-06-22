В Челябинской области сократят долю иностранных работников в 2025 году

Допограничения установят в 11 российских регионах

Минтруд России разработал проект постановления о сокращении количества иностранных работников на 2025 год в 11 регионах, в том числе в Челябинской области. Как сообщили в пресс-службе ведомства, документ размещен на портале нормативно-правовых актов для общественного обсуждения.

«В список регионов, где установлены дополнительные ограничения на использование иностранной рабочей силы, вошли Оренбургская, Челябинская, Калужская, Магаданская, Рязанская, Самарская, Амурская области, республики Удмуртия и Дагестан, Краснодарский и Красноярский края»,— сообщили в пресс-службе Минтруда РФ.

Отмечается, что документ подготовлен с учетом предложений от регионов.

Напомним, Челябинской области на 2024 год было выделено 50 квот на выдачу иностранцам разрешений на временное проживание. Это вдвое меньше, чем в 2023 году.

Ранее ИА «Первое областное» сообщало о том, что в аппарате правительства Челябинской области создали спецотдел по профилактике и противодействию экстремизму. Губернатор Алексей Текслер поставил перед сотрудниками ряд задач, в том числе ужесточение миграционного законодательства.