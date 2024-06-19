В Челябинской области усиливают антиэкстремистскую вертикаль

В правительстве создан спецотдел, перед ним уже поставили ряд задач

Спецотдел по профилактике и противодействию экстремизму создан в аппарате правительства Челябинской области. В ходе заседания Совета по реализации государственной национальной политики 19 июня глава региона Алексей Текслер поставил перед новым подразделением ряд задач.

«Систематизировать и усилить работу по нейтрализации экстремистской пропаганды на территории Челябинской области. Важно выстроить жесткую антиэкстремистскую вертикаль — от региональных структур до каждого муниципалитета. Вовлекать в работу руководителей национально-культурных центров, ученых, экспертов, общественных деятелей, взаимодействовать с силовыми структурами», — поручил губернатор.

Он добавил, что для финансирования проектов некоммерческих организаций нужно шире использовать возможности грантовой поддержки.

«Для этого у нас в области созданы все необходимые условия», — заявил Алексей Текслер.

В ходе заседания губернатор отметил, что в регионе усилен контроль за пребыванием иностранцев и профилактические мероприятия, и высказался за дальнейшее ужесточение миграционного законодательства, предложив расширить практику применения и основания для лишения приобретенного гражданства, ограничить приезд и проживание семей мигрантов, усилить работу по проверке знаний по русскому языку.

«Прибывающие к нам граждане зарубежных стран должны безусловно соблюдать законы РФ, владеть русским языком и приезжать для реально востребованной в регионе полезной работы. Все мигранты, кто совершает правонарушения, даже административного характера, должны высылаться из страны», — сказал глава региона.

Он попросил участников совета проработать эти вопросы, чтобы инициировать изменения в федеральное законодательство.

Представителям силовых структур губернатор предложил усилить контроль за пребыванием мигрантов в регионе и продолжить наводить порядок в этой среде, также обратил внимание на ответственность работодателей при привлечении мигрантов на работу с нарушением законодательства.

Главам муниципалитетов поставлена задача активизировать работу по недопущению создания анклавов. Руководителям рекомендовано использовать региональный стандарт в организации социально-культурной адаптации мигрантов и уже разработанные с участием специалистов ФАДН методические материалы.