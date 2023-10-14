В Челябинскую область в 2024 году смогут приехать 50 мигрантов

Правительство РФ сократило количество квот на временное проживание иностранцев в России

В 2024 году в Россию смогут приехать 10 595 мигрантов — именно столько квот на выдачу иностранцам разрешений на временное проживание выделил регионам премьер-министр Михаил Мишустин. Это на 22% меньше, чем было выделено на 2023 год. При этом Челябинской области выделено 50 квот — двое меньше, чем на 2023 год. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

Больше всего разрешений получат Москва и Московская область — 1500 и 750 соответственно. Санкт-Петербургу выделят 300 квот. Среди регионов Уральского федерального округа больше всего квот получат Свердловская и Тюменская области — 250 и 100 соответственно. 50 квот Мишустин выделил для Челябинской области. Меньше всего — 30 квот — получит Курганская область.

Напомним, на 2023 год Челябинской области было выделено 100 квот, а соседней Свердловской области — 300.

В Челябинской области проходит большая работа по выявлению мигрантов-нелегалов или нарушителей. Полицейские вместе с коллегами из других силовых структур проверяют места скопления и работы жителей стран СНГ и наказывают нарушителей. Кого-то выдворяют из страны, а кто-то получает штраф.