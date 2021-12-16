В Челябинской области сокращается количество классов, закрытых на карантин

Такая же тенденция наблюдается в детских садах региона

На Южном Урале остается все меньше классов, которые ушли на карантин и продолжают учиться дистанционно. Такая же положительная динамика наблюдается в детских садах региона. Об этом в четверг, 16 декабря, журналисту ИА «Первое областное» сообщили в пресс-службе Минобра Челябинской области.

«По данным на 16 декабря, на карантине по ОРВИ находится 841 класс в 208 школах, а 12 школ закрыты полностью. Один класс в Кунашакском районе изолирован по предписанию Роспотребнадзора по причине контакта с больным коронавирусом», — рассказала пресс-секретарь ведомства Светлана Платонова.

На дистанционную форму обучения переведены 26 школ региона. Это все школы Катав-Ивановского и Кусинского муниципальных районов и несколько учебных заведений по области. Школы Снежинска уже вышли с дистанта.

На изоляции как контактные с больным коронавирусом, по словам Светланы Платоновой, находятся четыре группы в четырех детских садах в Челябинске и Копейске. Из-за вспышки ОРВИ отправлены на карантин 14 групп и закрыт один детский садик в Нагайбакском районе.

По каким правилам должны жить школьники на карантине, читайте в отдельном материале.



В Минобре области также заметили, что зимние каникулы в школах Челябинской области начнутся по расписанию. Точную дату последнего дня занятий определяет руководство учебного заведения.