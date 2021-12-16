Семь простых вопросов о школьных карантинах в Челябинской области

С приходом осени дети все чаще уходят на дистанционку, а впереди еще холодная зима

Этой осенью школьники приступили к учебе в очном режиме, а когда похолодало, целые классы и школы начали уходить на карантин. Например, на этой неделе полностью перешли на дистант школы в Катав-Ивановске и Кусинском районе. В целом по региону на карантин отправлены сотни классов.

Какие правила жизни на карантине действуют в Челябинской области, разберемся сегодня.

КОГДА КЛАСС УХОДИТ НА КАРАНТИН?

Если речь идет об ОРВИ, то решение о введении карантина принимают на уровне школы. Если в учебном заведении выявили ковид, то свои предписания об изоляции школьников и педагогов выдает Роспотребнадзор региона.

«Критерии для введения карантина по ОРВИ и гриппу простые: если в классе отсутствует 20% учащихся, остальных детей распускают. Для детского коллектива из 30 учеников карантин могут объявить при болезни шести одноклассников», — рассказала ИА «Первое областное» начальник эпидотдела Роспотребнадзора по Челябинской области Светлана Лучинина.

При выявлении коронавируса действуют те же правила. Класс отправляют на карантин при отсутствии 20% учащихся. Если инфекцию обнаружили у одного ребенка, изолируют только близкое окружение. Это сосед по парте, а также дети, которые сидели рядом с больным ребенком в столовой.

КАК ДОЛГО ДЛИТСЯ КАРАНТИН?

Цель карантина — разобщить детей и изолировать вновь заболевших. Поэтому карантин объявляют на срок, который соотносится с инкубационным периодом заболевания.

«Если в классе болеют ОРВИ и гриппом, карантин объявляют не менее чем на семь дней. Если есть больной коронавирусом, то на две недели», — замечает Светлана Лучинина.

КАКИЕ ВИРУСЫ ЦИРКУЛИРУЮТ НА ТЕРРИТОРИИ ОБЛАСТИ?

В прошлом эпидсезоне на Южном Урале совсем не было гриппа. Многие южноуральцы надеялись, что и этот год пройдет без него. Но инфекцию выявляют и среди детей, и среди взрослых.

«В основном у школьников выявляют ОРВИ. Кроме того, мы наблюдаем активную циркуляцию вируса гриппа А3. По всему региону уже выявлено 52 случая. Это вместе со взрослыми», — замечает Светлана Лучинина.

МОЖНО ЛИ ПРИВЛЕКАТЬ МАМ И ПАП К ДЕЗИНФЕКЦИИ КЛАССА?

Ситуация, когда родителей просят отмыть кабинет, для современной школы не редкость.

«Просто убраться в классе и помыть кабинет родители могут. Однако для заключительной дезинфекции класса их не привлекают. Это делают сотрудники школы, которые знают, в каких пропорциях разводить дезсредства», — говорит Светлана Лучинина.

По словам эксперта, после ухода детей на карантин в кабинете проводится влажная уборка с дезсредствами, потом помещение проветривают, а воздух в нем обеззараживают при помощи специальных приборов.

МОЖНО ЛИ ДЕТЯМ НА КАРАНТИНЕ ХОДИТЬ В СЕКЦИИ И КРУЖКИ?

Обычно этот вопрос остается за кадром. Об этом никто не думает. И напрасно. По словам Светланы Лучининой, все здоровые дети, ушедшие на карантин, имеют статус контактных и могут заболеть сами, а также занести инфекцию в другие детские коллективы. Дети на карантине не должны посещать секции и кружки, хотя специально этот момент никто не контролирует и не проверяет.

ЗАДАЮТ ЛИ ЗАДАНИЯ НА КАРАНТИНЕ?

Карантин не каникулы, и учебный процесс для тех, кто может учиться, все-таки продолжается.

«Карантин — это запрет на присутствие в школе, на очное обучение. Для детей, которые не болеют или уже пошли на поправку, предусмотрен дистант. Учитель может проводить видеоуроки или давать задание на дом. Те ребята, которые чувствуют себя плохо, могут эти задания не выполнять», — рассказала ИА «Первое областное» пресс-секретарь министерства образования Челябинской области Светлана Платонова.

ВЫДАЮТ ЛИ БОЛЬНИЧНЫЙ РОДИТЕЛЯМ?

Открыть больничный лист могут только родители заболевших детей. Родителям здоровых школьников, ушедших на карантин, больничный лист не положен.

«Считается, что посещающий школу ребенок уже достаточно взрослый и может посидеть дома один. Если родители не хотят оставлять его одного, они могут взять отпуск без содержания», — поясняют в пресс-службе Челябинского областного регионального отделения ФСС России.

Больничный на здорового ребенка во время карантина можно открыть только в детском саду. Правда, для этого должны совпасть еще два условия: детсадовцу еще не исполнилось семи лет, а карантин объявила не заведующая детсадом, а Роспотребнадзор.

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