Школы Южного Урала пока не планируют выходить на зимние каникулы раньше обычного, как это сделают школы Москвы. Об этом в четверг, 16 декабря, журналисту ИА «Первое областное» сообщили в пресс-службе Минобра Челябинской области.
«Решение о более раннем выходе на каникулы принимает не министерство, а областной оперативный штаб. Причем не сам, а с подачи санитарных врачей, которые опираются на эпидситуацию в регионе. Пока вопрос раннего выхода на каникулы не обсуждался», — пояснила пресс-секретарь министерства образования Челябинской области Светлана Платонова.
Сейчас решение о выходе детей на каникулы принимает директор школы. Сроки начала зимних каникул во всех школах разные. Однако точно известно, что все школьники и педагоги успеют отдохнуть не менее десяти дней.
Между тем школам Москвы рекомендовано начать каникулы с 27 декабря.
Сегодня в школах Челябинской области сохраняется непростая эпидситуация по ОРВИ и гриппу. По данным на 15 декабря, на карантине находятся 938 классов и 13 школ. В Кунашакском районе один класс изолирован по причине контакта с больным коронавирусом.
Какие правила жизни на карантине действуют в школах Челябинской области, читайте в отдельном материале на нашем сайте.