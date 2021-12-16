Зимние каникулы в школах Челябинской области начнутся по расписанию

Точную дату последнего дня занятий определяет руководство учебного заведения

Школы Южного Урала пока не планируют выходить на зимние каникулы раньше обычного, как это сделают школы Москвы. Об этом в четверг, 16 декабря, журналисту ИА «Первое областное» сообщили в пресс-службе Минобра Челябинской области.

«Решение о более раннем выходе на каникулы принимает не министерство, а областной оперативный штаб. Причем не сам, а с подачи санитарных врачей, которые опираются на эпидситуацию в регионе. Пока вопрос раннего выхода на каникулы не обсуждался», — пояснила пресс-секретарь министерства образования Челябинской области Светлана Платонова.

Сейчас решение о выходе детей на каникулы принимает директор школы. Сроки начала зимних каникул во всех школах разные. Однако точно известно, что все школьники и педагоги успеют отдохнуть не менее десяти дней.

Между тем школам Москвы рекомендовано начать каникулы с 27 декабря.

Сегодня в школах Челябинской области сохраняется непростая эпидситуация по ОРВИ и гриппу. По данным на 15 декабря, на карантине находятся 938 классов и 13 школ. В Кунашакском районе один класс изолирован по причине контакта с больным коронавирусом.

Какие правила жизни на карантине действуют в школах Челябинской области, читайте в отдельном материале на нашем сайте.

