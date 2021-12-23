Какие новые льготы появятся в Челябинской области в 2022 году

На Южном Урале расширят меры социальной поддержки

По решению губернатора Алексея Текслера с 2022 года в Челябинской области существенно расширят меры социальной поддержки населения. Соответствующие законы должны принять депутаты Заксобрания области 23 декабря, сообщает пресс-служба правительства региона.

В целом в 2022 году на социальную защиту южноуральцев будет направлено 29,5 млрд рублей областного бюджета, что на 4,7 млрд рублей выше 2021 года. С учетом средств федерального бюджета общий объем поддержки составит 46,2 млрд рублей.

Уже с 1 января 2022 года в Челябинской области начнут действовать несколько важных нововведений.

Малообеспеченные семьи, в которых с 1 января 2022 года родится второй ребенок, смогут получать пособие в размере 50% регионального прожиточного минимума на ребенка (в 2022 году — 6222 рубля). Его получат более 3,5 тысячи детей в течение первого года жизни. На эти цели запланировано 143 млн рублей.

Также в области расширят статус многодетной семьи. Теперь многодетной будет считаться семья с тремя и более детьми, в том числе старше 18 лет, обучающимися в образовательных организациях по очной форме обучения, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет. Порядка 1500 семей смогут сохранить статус.

Дети-сироты, которые включены в список нуждающихся в жилье, получат средства на оплату съемного жилья. Размер компенсации может составить до 6 тыс. рублей в городских округах и до 3 тыс. рублей в районах. На эти цели запланировано более 99 млн рублей.

Семьи, воспитывающие детей с диагнозом «фенилкетонурия», будут получать ежемесячную выплату в размере 5 тысяч рублей на приобретение низкобелковых и безбелковых продуктов питания. В бюджете на эти цели запланировано порядка 6 млн рублей.

Кроме того, страховой стаж, необходимый для присвоения звания «Ветеран труда Челябинской области», сократится на 5 лет. Благодаря этому больше 4 тысяч южноуральцев смогут стать региональными ветеранами труда. Общий объем выплат увеличится до 60,7 млн рублей.