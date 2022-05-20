Более 50 незаконных свалок ликвидировали в Копейске

Еще одно стихийное место скопления мусора убрали в поселке Бажово

В Копейске в пятницу, 20 мая, ликвидировали незаконную свалку бытовых отходов на улице Мира в поселке Бажово. Всего на сегодня в городском округе избавились от 51 такой свалки, сообщили в пресс-службе мэрии.

Подрядчик проделал эту работу, начав 14 апреля. Всего по контракту числится 144 места, которые необходимо убрать.

«На полигон отправлено 8890 кубометров мусора, осталось вывезти еще 9780 „кубов“. В общей сложности в срок до 15 августа в центре города и в поселках будет убрано более 18 670 кубических метров бытовых отходов», — сообщили в пресс-службе администрации Копейска.

Кроме того, в Копейске продолжают вывозить мусор, собранный в ходе общегородского субботника. Уже утилизировано 4100 из 5500 кубометров отходов.

Напомним, ранее в Челябинской области во время субботника ликвидировали несколько стихийных свалок на берегах озера Большой Еланчик. В рамках экологической акции участники собрали десятки мешков с мусором, стеклянными бутылками и даже пластиковыми манекенами.