/ В Челябинской области с 1 июля уйдут от долевого строительства

Регион переходит на эскроу-счета.

В Челябинской области на данный момент реализуется строительство 24 жилых объектов с использованием эскроу-счетов, об этом сообщил исполняющий обязанности заместителя Губернатора Челябинской области Сергей Шаль. Такой счет подразумевает размещение денег без возможности ими воспользоваться до выполнения всех оговоренных обязательств. В случае строительства жилья — до сдачи дольщикам квартир. Всего же в Челябинской области планируется строительство 467 домов, из них 287 строятся с привлечением средств дольщиков.

Перед нами стоит задача: с 1 июля мы должны перейти полностью на проектное финансирование. Но за счет тех объектов, которые по критериям, установленным Минстроем России, можно достраивать по старым условиям. — подчеркнул исполняющий обязанности заместителя Губернатора Челябинской области Сергей Шаль.

В 2019 году на территории России должно быть построено 120 миллионов квадратных метров жилья, из них на территорию Южного Урала по плану приходится 1 миллион 360 тысяч квадратных метров жилья.