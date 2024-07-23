«Сегодня никто не умрет»: южноуральские бойцы совершают героические поступки на СВО

Рассказ командира танковой роты с позывным «Батыр»



Находясь в зоне проведения спецоперации, наши бойцы ежедневно сталкиваются с опасностью и угрозой для жизни. В ситуации «либо ты — либо тебя» приходится принимать решения, которые спасают не только самого бойца, но и всю команду.



Уроженец Чебаркуля с позывным «Батыр» — профессиональный военный. Находясь на передовой, он спас жизни сослуживцев.





То, что он отправится в зону проведения спецоперации, не удивило его семью.



«Я кадровый военный, офицер. Заранее предупреждал, что это моя работа и я все равно там окажусь», — говорит Батыр.

Спецоперация была для Батыра первым серьезным боевым опытом. До этого он окончил обучение в военном училище в Казани.



Долгое время на передовой он координировал работу в составе танковых подразделений, был командиром танковой роты батальона «Казань». В то время он и совершил героический поступок.



«В декабре 2023 года мы находились на западной окраине села Работино в Запорожской области. Поступила задача на поддержание действий наших штурмовиков», — вспоминает Батыр.

Прибыв на место, команда приступила к выполнению задачи.



«Неподалеку мы обнаружили блиндажи противника. Начали ведение огня с пушки. В ходе боя танк получил повреждение, и не было возможности вести огонь с пушки», — рассказывает он.





В 40—50 метрах от подразделения Батыра был еще один блиндаж, в котором находился пулеметчик противника — он вел обстрел по нашим штурмовикам.



«Я понимал: если не предпримем сейчас никаких действий, то всех нас спокойно положат, а позади еще порядка 20—30 наших штурмовиков», — отмечает Батыр.

«Наводчик спросил: „Что мне делать, командир?“»

«Я ответил: „Сегодня никто не умрет!“»

Батыр принял решение уничтожить блиндаж противника, переехав его. Затем дал команду механику: «Дави!» Гусеницами танка огневая точка противника была уничтожена, а танк, провалившись в нее, заглох.



«Никакого геройского поступка нет, просто выполняли свою работу и хотели выжить», — признается он.

Благодаря хорошей работе механика машину удалось запустить и вернуться обратно.



«Находясь на опорном пункте противника, мы просто молчали в машине, наверное, минут пять. Во время выполнения боевой задачи никогда не страшно, внимание все сконцентрировано и думаешь только об одном: как выполнить работу с наименьшими потерями», — говорит Батыр.

Страх, делится Батыр, появляется после.



«Если во время боевой задачи ты позволишь страху овладеть тобой, то будешь принимать решения, руководствуясь не хладнокровием, а именно тем, что пытаешься выжить», — говорит он.

Недавно Батыр переквалифицировался и теперь занимается только беспилотной авиацией. Обучает операторов БПЛА, решает технические вопросы.



«Мой взвод мне категорически предан, в любую минуту выполнят команду, потому что знают: просто так я не говорю», — отмечает Батыр.

Совсем скоро он отправится в свою очередную командировку, защищать Родину.