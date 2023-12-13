Песни бойцов СВО из Челябинской области могут попасть в эфиры радиостанций

Ребят приглашают принять участие во Всероссийском музыкальном конкурсе

Талантливые бойцы специальной военной операции из Челябинской области и других регионов могут принять участие во Всероссийском музыкальном конкурсе «Культвзвод». Самые интересные песни можно будет услышать в эфире популярных радиостанций, а на лучшую песню снимут клип. Подробнее об условиях конкурса и о том, кто может принять участие, рассказали организаторы — коллектив канала «Дорога домой».

Команда планирует сформировать альманах новейшего военного творчества, чтобы поддержать талантливых бойцов и познакомить россиян с их произведениями. Присылать на конкурс можно песни в любом жанре. Например, ребята уже получили около 20 произведений, среди которых и рэп, и лирическая музыка, и поп-рок композиции, и другие.

Отправить свою песню на конкурс могут бойцы, находящиеся в зоне специальной военной операции, а также те, кто уже вернулся домой с фронта или находится в госпитале по ранению.

Все поступившие композиции оценит профессиональное жюри. 10 лучших песен появятся на музыкальных хостингах и будут звучать в эфире радиостанций. А победителя конкурса ждет съемка профессионального клипа.

«На передовой — самое честное творчество. У меня есть мечта, чтобы мы получили нескольких эстрадных звезд-фронтовиков. В советские времена это привело к целому поколению в кино и на эстраде, в целом в искусстве, потому что они самые честные, потому что они 100% патриоты, люди, которые знают, куда должна идти наша страна. Кому как не им быть на сцене. Там таких ребят много, видел немало материала, где люди просто на телефон, под гитару записывают песни, записывают стихи. И это достойно того, чтобы быть поддержанным»,— сказал телеведущий, блогер, лидер музыкальной группы «Наши» Руслан Осташко.

Принимать работы будут до 21 января 2024 года. В начале февраля станут известны победители конкурса.

Проект реализуется выпускниками «Мастерской новых медиа» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.