В Челябинской области работники музеев делают историю живой и увлекательной

В культурно-образовательных учреждениях региона хранятся тысячи уникальных экспонатов

Сегодня, 18 мая, отмечается Международный день музеев. Это профессиональный праздник тех, кто хранит бесценное наследие человечества и открывает его для новых поколений.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подчеркнул, что в музеях работают люди особого призвания.

«Они умеют делать нашу общую историю зримой, живой, увлекательной. Благодаря энтузиастам музейного дела тысячи людей имеют возможность совершить путешествие в прошлое, прикоснуться к судьбам известных людей, познакомиться с традициями и бытом предшествующих поколений»,— отметил глава региона.

На сегодняшний день в Челябинской области действуют федеральные, областные, муниципальные музеи, в которых хранятся уникальные артефакты, редкие документы, картины, предметы быта. Сотрудники музеев не только бережно хранят их, но и рассказывают гостям их историю, реализуют интересные просветительские проекты.

Алексей Текслер поблагодарил сотрудников музеев за их подвижническую деятельность и добавил, что правительство региона развивает и продолжит развивать музейную среду.

Напомним, в минувшие выходные Челябинская область присоединилась к общероссийской акции «Ночь музеев». В общей сложности в культурных учреждениях прошло свыше 350 мероприятий, которые продолжались до самой ночи.

