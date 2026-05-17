Челябинская водонапорная башня впервые приняла участие в «Ночи музеев»

Она стала еще одной площадкой мероприятий Исторического музея

Два дня подряд в Челябинске кипит музейная жизнь. Город традиционно присоединился к всероссийской акции «Ночь музеев» и приготовил для гостей и жителей сотни мероприятий, мастер-классов и выставок. И среди площадок акции в этом году есть новички: «Ночь» впервые приняла водонапорная башня.

В необычную локацию пустили ограниченное количество людей. Несмотря на это, желающие попасть в башню выстроились в очередь, которая тянулась аж на улице. Челябинцы хотели прикоснуться к истории и наконец узнать, что же прячется внутри.

«Я не сильно помешаю, сюда можно? А что здесь происходит? Я просто 30 лет хожу мимо этой башни, мне всегда хотелось узнать, что в ней», — с такими словами внутрь зашел дедушка лет шестидесяти.

Да, были и те, кто просто шел мимо и решил заглянуть в открытые двери. Но большинство горожан знали о мероприятии и регистрировались заранее. В нетерпении они даже не досиживали лекцию-знакомство с проектом «Башня.1911» и рвались на самый верх здания.

На «Ночи музеев» кураторы арт-резиденции Марина Денкевич и Анна Леготина открыли второй сезон башни. С приходом теплых дней здесь снова начнут проводить экскурсии и выставки.

Пока башня стоит пустая, внутри лишь отголоски от прошлых выставок, например рисунки монстров и куски обоев на стенах, оставленные после экспозиции Руслана Комадея. Но гости «Ночи музеев» и это фотографировали с удивлением. И превратили каждый этаж в зону для фотосессий.

Водонапорная башня стала одной из площадок Исторического музея Южного Урала. И, конечно, основные мероприятия прошли на Труда. Здесь горожан по традиции встречали выставки, лекции и мастер-классы. И в этом году к «Ночи музеев» присоединилось относительно молодое креативное пространство «Атом».

Перед музеем выставили ретро автомобили, на летней сцене сделали концерт в духе СССР, там же можно было буквально прикоснуться к истории: потрогать старые самовары, книги, кухонную утварь наших бабушек.

Челябинцы до вечера прогуливались по залам и башням музея. И многие сумели сделать селфи на крыше.

А вечером челябинцев ждало огненное шоу.

Тем временем, областной парламент впервые присоединился к акции «День музеев».