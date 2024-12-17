В Челябинской области пять студенческих семей получат по миллиону рублей

Они смогут потратить деньги на жилье, образование или оплатить медуслуги

В Челябинской области одобрили первые пять заявлений на студенческий капитал от молодых семей с родившимся в этом году первенцем. Размер выплаты составит один миллион рублей. Родители смогут ею воспользоваться, когда ребенку исполнится три месяца, сообщили в пресс-службе регионального Минсоца.

С инициативой о введении студенческого капитала выступил губернатор Алексей Текслер во время своего обращения к депутатам Заксобрания региона. После чего был принят закон и подготовлена необходимая нормативно-правовая база.

В числе тех, кто получит выплату, оказалась семья Вафиных из Магнитогорска. Молодая мама Виктория и отец Руслан учатся в университете имени Носова. Их первый ребенок появился на свет 30 июня.

«Студенческий капитал, несомненно, значительно облегчит нам, да и всем похожим семьям, жизнь, так как сумма приличная. И эти деньги мы можем много куда направить. Средства мы планируем потратить на погашение ипотечного кредита на жилье для нашей семьи», — поделилась Виктория Вафина.

Виктория не только занимается малышкой, но и продолжает учиться по специальности «Моделирование физических процессов», а Руслан совмещает учебу по направлению «Горное дело», работу и заботу о семье.

Получить соцподдержку могут родители, если возраст матери не превышает 24 лет и первый ребенок родился начиная с 1 января 2024 года. Оба родителя должны учиться в вузе или колледже и жить в Челябинской области.

«Важное уточнение — доходы семьи учитываться не будут. Получить студенческий капитал семья может только один раз, при рождении первенца. Если в молодой семье во время обучения появится второй ребенок, а средства капитала еще не израсходованы полностью, то остаток будет увеличен на 20%», — рассказали в пресс-службе.

Средства студенческого капитала можно направить:

— на улучшение жилищных условий в пределах Челябинской области;

— компенсацию платы за наем жилья;

— получение родителями первого образования;

— получение ребенком дошкольного образования или услуг по присмотру и уходу за ребенком в негосударственных образовательных организациях;

— оплату реабилитационных и санаторно-курортных медицинских услуг для родителей и ребенка.

Кроме того, деньги можно получать в виде ежеквартальной денежной компенсации на воспитание ребенка.