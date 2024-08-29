В Челябинской области молодым родителям начнут выплачивать студенческий капитал

Его размер составляет один миллион рублей

Молодым семьям, где оба родителя или единственный родитель являются студентами, будут выплачивать областной студенческий капитал в размере одного миллиона рублей. Законопроект об этом принят сегодня на заседании Законодательного собрания Челябинской области.

«Нужно поддерживать тех, кто готов стать родителями, получая образование в колледжах и вузах. Это нелегко, но возможно. И государство должно создавать для этого условия. В ближайшие три года на эти цели из регионального бюджета будет выделено полмиллиарда рублей», — заявил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.





Деньги будут выплачивать при рождении первого малыша, если родители имеют гражданство РФ, а мать ребенка не достигла возраста 24 лет, или же 24 года ей исполнилось в день рождения крохи. Ребенок должен родиться начиная с 1 января 2024 года.



Также родители на дату рождения их ребенка должны являться студентами очной формы обучения в учреждении СПО или вузе, причем это образование должно быть первым.

Доход семьи при назначении капитала учитываться не будет, главное, чтобы родители и ребенок проживали на территории Челябинской области.

Средства студенческого капитала можно направить:

— на улучшение жилищных условий в пределах Челябинской области;

— компенсацию платы за наем жилья;

— получение родителями первого образования;

— получение ребенком дошкольного образования или услуг по присмотру и уходу за ребенком в негосударственных образовательных организациях;

— оплату реабилитационных и санаторно-курортных медицинских услуг для родителей и ребенка.

Кроме того, деньги можно получать в виде ежеквартальной денежной компенсации на воспитание ребенка.

С 1 января 2025 года размер студенческого семейного капитала будет индексироваться. А если женщина успеет родить второго ребенка, пока ей не исполнилось 24 года, капитал или его остаток будет единоразово увеличен на 20%.

Студенческий семейный капитал вводится для преодоления негативных тенденций в области демографии.

С заявлениями необходимо обращаться в управление социальной защиты по месту жительства.

