Молодым семьям, где оба родителя или единственный родитель являются студентами, будут выплачивать областной студенческий капитал в размере одного миллиона рублей. Законопроект об этом принят сегодня на заседании Законодательного собрания Челябинской области.
«Нужно поддерживать тех, кто готов стать родителями, получая образование в колледжах и вузах. Это нелегко, но возможно. И государство должно создавать для этого условия. В ближайшие три года на эти цели из регионального бюджета будет выделено полмиллиарда рублей», — заявил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
Деньги будут выплачивать при рождении первого малыша, если родители имеют гражданство РФ, а мать ребенка не достигла возраста 24 лет, или же 24 года ей исполнилось в день рождения крохи. Ребенок должен родиться начиная с 1 января 2024 года.
Также родители на дату рождения их ребенка должны являться студентами очной формы обучения в учреждении СПО или вузе, причем это образование должно быть первым.
Доход семьи при назначении капитала учитываться не будет, главное, чтобы родители и ребенок проживали на территории Челябинской области.
Средства студенческого капитала можно направить:
— на улучшение жилищных условий в пределах Челябинской области;
— компенсацию платы за наем жилья;
— получение родителями первого образования;
— получение ребенком дошкольного образования или услуг по присмотру и уходу за ребенком в негосударственных образовательных организациях;
— оплату реабилитационных и санаторно-курортных медицинских услуг для родителей и ребенка.
Кроме того, деньги можно получать в виде ежеквартальной денежной компенсации на воспитание ребенка.
С 1 января 2025 года размер студенческого семейного капитала будет индексироваться. А если женщина успеет родить второго ребенка, пока ей не исполнилось 24 года, капитал или его остаток будет единоразово увеличен на 20%.
Студенческий семейный капитал вводится для преодоления негативных тенденций в области демографии.
С заявлениями необходимо обращаться в управление социальной защиты по месту жительства.