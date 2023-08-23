В Челябинске отремонтировали развязку на улице Братьев Кашириных

Работы выполнили за два месяца

В Челябинске завершился ремонт многоуровневой развязки на пересечении улиц Братьев Кашириных и Российской, сообщили сегодня, 23 августа, в пресс-службе городской администрации. Работы проводились в рамках проекта «Дорожный рывок».

В мэрии уточнили, что ремонт длился около двух месяцев. На путепроводах полностью заменили покрытие проезжей части и нанесли дорожную разметку. При этом помех для автомобилистов практически не возникало: работы проводились по ночам.

Ранее ИА «Первое областное» писало, что в Челябинске продолжается ремонт на 27 участках городских дорог. На текущей неделе стартовало обновление проезжей части и тротуаров на улице Челябэнерго.