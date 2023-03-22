В Челябинской области пройдет всероссийский форум по профориентации школьников

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Министр просвещения РФ Сергей Кравцов предложил провести в Челябинской области всероссийский форум, посвященный профориентации школьников, сообщили сегодня, 22 марта, в пресс-службе правительства региона. Инициатива была озвучена на фестивале «Билет в будущее» в Екатеринбурге. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поддержал предложение министра. «Обязательно сейчас обсудим все детали и проведем», — сказал он.

На грядущем форуме планируется обсудить потенциал использования образовательной инфраструктуры Челябинской области, в том числе «Кванториумов», «ИT-кубов» и центров «Точка роста».

На фестивале «Билет в будущее» Алексей Текслер выступил на панельной дискуссии и рассказал о созданной в Челябинской области инфраструктуре профориентации. Ее оператором и ядром выступает областной центр «Формула успеха».

«Мы уделяем большое внимание вопросам профориентации и в школах, и в детских садах. С 2018 года вместе с Министерством просвещения реализуем проект „Билет в будущее“, плюс у нас в регионе есть похожие региональные практики. И, совмещая эти проекты, мы можем более эффективно двигаться вперед», — подчеркнул губернатор.

В настоящее время в Челябинской области в профориентационную работу вовлечены 86% школьников, а также порядка 70% воспитанников детских садов. В регионе действуют и открываются новые инженерные, медицинские классы, «Кванториумы», «ИТ-кубы». За несколько лет было открыто 11 «Кванториумов» и «ИТ-кубов». Причем по поручению главы региона эта цифра в ближайшие годы будет увеличена вдвое.

Кроме того, в регионе внедрили региональный проект «Образовательная индустрия будущего» — формат, при котором школы, СПО, предприятия вместе работают над профориентацией школьников. Участниками проекта уже стали 20 профессиональных учреждений образования и свыше 150 школ.

Напомним, что в начале года Алексей Текслер открыл IT-лицей в Челябинске, а в феврале оценил работу нового IT-куба в Снежинске.