Алексей Текслер оценил работу нового IT-куба в Снежинске

Центр цифрового образования открыли в сентябре 2022 года

Полномочный представитель президента России в УрФО Владимир Якушев и губернатор Алексей Текслер продолжают рабочую поездку по Снежинску. Одним из пунктов их визита стал открытый в сентябре центр цифрового образования «IT-куб». Это один из самых новых центров в регионе. Во время встречи с воспитанниками IT-куба губернатор отметил практическую значимость занятий, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Центр цифрового образования «IT-куб» открылся в Снежинске 15 сентября 2022 года. На учебный год здесь были выделены 300 бюджетных мест для детей до 17 лет. Центр сотрудничает не только со школами, но и с детскими садами. Ребята бесплатно изучают робототехнику, разрабатывают мобильные приложения, учатся программировать на Python, осваивают азы системного администрирования, проходят занятия по кибергигиене и работе с большими объемами данных.

Кроме того, в «IT-кубе» организовывают различные конференции, семинары, а также проводится работа про профориентации: для этого Центр цифрового образования сотрудничает с предприятиями города. Так что уже в старших классах дети могут участвовать в решении производственных задач и вносить свой вклад в создании открытых проектов.

Занятия проводят десять преподавателей, часть из которых — сотрудники ядерного центра. Вместе с детьми они разбирают реальные производственные кейсы. Да и в целом, уже с детского сада и со школьной скамьи готовят будущих специалистов, в том числе, для Росатома.

Руководитель центра Ольга Кильмяшкина провела делегатам экскурсию по аудиториям. В одной из них дети учатся создавать роботов и управлять ими, а также участвуют в различных специализированных турнирах. Скоро ребятам предстоит принять участие в соревнованиях по «Робо-сумо». Алексею Текслеру будущие инженеры показали робота-манипулятора, которого они учатся программировать. Глава региона отметил, что подобные технологии нередко используют в реальном производстве.

В беседе с губернатором воспитанники центра поделились своими мечтами и целями. Большинство ребят хотят стать в будущем IT-специалистами, инженерами, программистами. Алексей Текслер похвалил ребят за перспективный выбор профессий и нацеленность на будущее.

Авторы Антонина Лопаева, Тогжан Мусабаева