Алексей Текслер открыл IT-лицей в новом микрорайоне Челябинска

Школу на 1100 учеников запустили со спортивным комплексом и культурным пространством

Сегодня, 17 января, губернатор Алексей Текслер принимает участие в открытии школы в челябинском микрорайоне Твоя Привилегия (поселок Западный). Учреждение может принять 1100 учеников, в том числе из Вишневой Горки и Белого Хутора. Теперь родителям не придется возить своих детей в Челябинск или другие поселки на учебу. Это не школа в классическом смысле, а целый IT-лицей, где ребят с младых ногтей будут ориентировать на цифровые профессии, передает корреспондент информагентства «Первое областное».





Старшеклассники смогут выбрать профиль в инженерии, ИТ-лингвистике и даже цифровой медицине. Школа демонстрирует свою приверженность высоким технологиям уже со входа: чтобы попасть внутрь, нужно пройти через турникет, который открывается только после распознавания лица. Здесь его называют биометрическим КПП.





Проводить время в школе теперь не скучно: здесь реализуется модель полного дня, то есть после занятий кабинеты можно трансформировать в зоны коворкинга и нетворкинга. Для всех желающих доступны дополнительные занятия по вокалу, хореографии, архитектурному моделированию и робототехнике. Само собой, работают и спортивные секции.

Кстати, само здание, несмотря на то что может принять столько учеников, имеет одноэтажную высоту. Учебные блоки связаны между собой двумя общешкольными блоками, коридорами и зонами отдыха. Ученики начальной школы находятся отдельно, причем каждый класс в этой школе имеет свой отдельный вход. Актовый зал, два спортзала, медицинский кабинет — часть стандартного наполнения современной школы.





Алексей Текслер посетил кабинеты физики, математики и химии. Все они оснащены современным обучающим оборудованием, которое на практике позволяет ученикам понять природные явления и законы естественных наук. В кабинете домоводства девочки постигают азы столового этикета, а в спортзале проходят занятия по гимнастике.





Новую школу в Твоей Привилегии открыли торжественной линейкой под звуки гимна России и Челябинской области. Под барабанный бой на сцену вынесли флаги страны и региона. В приветственном слове глава региона отметил, как в микрорайоне не хватало инфраструктуры. Теперь ситуация коренным образом меняется.

«Мы открываем не просто школу, а новое образовательное, культурное, спортивное пространство. Школа будет работать как исследовательский центр и, конечно, как место для творчества. Здесь будут готовить будущих специалистов по важным цифровым направлениям. Именно вы зададите сферу образования, традиции и уровень учебы, которые будут передаваться следующим поколениям», — отметил Алексей Текслер.



Губернатор пожелал ученикам успехов в учебе, а педагогам — прилежных учеников с творческим подходом. Родители благодарят Алексея Текслера за принятое решение, а также всех, кто занимался стройкой.

«Наша школа — пример работы власти „на земле“. Мы с родителями уже создали родительские чаты, в них уже состоит 700 человек. Мы верим, что наши дети и родители полюбят наш лицей», — говорит председатель родительского комитета Наталья Надыршина.

Алексей Текслер напомнил, как во время прямой линии в декабре прошлого года жители микрорайона интересовались сроками сдачи школы.

«Обещание выполнено: объект завершен в январе. Очень радует, что высокую оценку дали не только руководство школы и района, но и родители. Они принимали участие в строительстве объекта, поскольку он долгожданный», — резюмировал губернатор.



Он уточнил, что жилье в поселке Западном и микрорайоне Твоя Привилегия активно строится. Решение о строительстве школы появилось в 2021 году, работы шли в срок и качественно: со второй половины текущего учебного года школа заработала.

«И это не просто школа, а образовательный, творческий, спортивный центр. Важно, что эти пространства будут работать и во внеурочное время. Спортивные секции и творческие мероприятия будут организованы для всего микрорайона — такая задача поставлена. Здесь сильный педагогический состав, что немаловажно, сама школа оборудована всем необходимым для того, чтобы дети занимались учебой, творчеством и спортом. Это хороший пример новой современной школы», — отметил Алексей Текслер.