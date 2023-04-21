В Челябинской области ветераны Великой Отечественной войны получат до 9 мая по 20 тысяч рублей

Единовременную выплату инициировал губернатор Алексей Текслер

В Челябинской области продолжается подготовка к празднованию Дня Победы 9 мая. 21 апреля губернатор Алексей Текслер провел организационный комитет по подготовке и проведению праздничных мероприятий. Губернатор дал ряд поручений участникам совещания, передает корреспондент ИА «Первое областное». Красной нитью на встрече — персональное внимание каждому ветерану Великой Отечественной войны.

«Самое главное — это внимание к ветеранам. Прошу подключить все социальные службы, молодежные и волонтерские движения для оказания всей необходимой помощи и достойно поздравить наших героических земляков», — подчеркнул глава региона.

В повестке встречи с членами правительства, представителями правоохранительных органов, военных структур и оперативных служб, с главами территорий обсуждали патриотическую составляющую, вопросы безопасности, подготовку мемориалов, концертов и других мероприятий.

Алексей Текслер особо подчеркнул необходимость окружить заботой и вниманием каждого ветерана и делать это не только в преддверии 9 Мая, но весь год. Соответствующее поручение губернатор дал министерству социальных отношений Челябинской области: теперь ведомство в ежемесячном режиме будет отчитываться главе региона об оказываемых мерах поддержки ветеранов.

До 9 мая инвалиды и участники Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, жители блокадного Ленинграда получат единовременную денежную выплату в размере 20 тыс. рублей. Она будет назначена получателям в беззаявительном порядке. Средства на выплату выделили по инициативе губернатора Алексея Текслера.

Поддержку получат 739 человек. Кроме этого, в Челябинской области действует комплекс мер социальной поддержки. В их числе — материальная помощь на текущий и капитальный ремонт жилья, подводку к дому газопровода и установку внутридомового газового оборудования.

Размер выплаты составляет:

на ремонт квартир в многоквартирных домах — 40 тыс. рублей;

на ремонт жилых домов — 66 тыс. рублей;

на подводку к дому газопровода и установку внутридомового газового оборудования — 100 тыс. рублей;

на капитальный ремонт жилья — 107 тыс. рублей.

Напомним, в 2022 году 417 ветеранов Великой Отечественной войны получили единовременную материальную помощь на ремонт жилья, подводку к дому газопровода и установку внутридомового газового оборудования. В 2023 году помощь будет оказана 195 ветеранам. Улучшили свои жилищные условия по указу президента РФ об обеспечении жильем ветеранов 2672 ветерана войны.

Именные поздравления получат все ветераны, включая тружеников тыла, и вдовы участников Великой Отечественной войны. Алексей Текслер поручил главам территорий проверить, как и в каких условиях живут ветераны войны, нуждаются ли они в помощи с ремонтом и другими бытовыми вопросами.

«Многие ветераны уже в силу возраста не могут активно участвовать в торжественных мероприятиях — надо обязательно поздравить их дома. А тем, у кого есть силы и желание, нужно помочь организационно, обеспечить транспорт, создать комфортные условия для участия в праздничных мероприятиях — прошу отдельно обратить на это внимание», — сообщил Алексей Текслер.