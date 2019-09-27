5 бутылок с купюрами в 100 долларов внутри зарыли «Орел и решка» в Челябинске

Ведущие Мария Миногарова и Мария Горбань с командой сняли программу на Южной Урале.

Послушать 00:00

Известное телешоу сняли в столице Южного Урала в сентябре. Ведущие «Орла и решки» действовали по традиционному сценарию: одна с сотней долларов в кармане, а другая с «золотой картой».

«У них есть интрига, понимаете сами, у нас есть договоренности не выдавать полностью, чтобы интересно было смотреть. Скажу только, что они вышли за рамки города. Не только в Челябинске были. Мы им предложили интересный маршрут, они согласились», — поделился некоторыми подробностями Дмитрий Столбов, директор ОГБУК «Центр развития туризма Челябинской области».

Дмитрий также открыл еще одну тайну: одна из ведущих, отдыхающая на 100 долларов, отправилась на электричке в Златоуст и посетила Таганай, а вторая — окрестности Сатки.

В конце каждой передачи ведущие зарывают бутылки со стодолларовыми купюрами внутри. Для Челябинской области они сделали исключение.

«Мы попросили их зарыть побольше бутылок, они зарыли пять. Я не знаю, как они смонтируют, свидетели говорят, что было пять бутылок. Я не выходил из машины. Одна бутылка в области, остальные здесь. Бутылки закапывает только тот, у кого золотая карта», — рассказал Дмитрий Столбов.

Директор областного центра туризма провел все съемочные дни вместе с "Орлом и решкой". Дмитрий Столбов отметил профессионализм команды, которая делает шоу.

«Материала отсняли очень много. Команда очень профессиональная. Приехали те, кто работает с Бедняковым. К примеру, один оператор восемь стран объехал. Не знаю, насколько много войдет в серию, но уверен, она будет интересной», — отметил Дмитрий Столбов.

В планах команды «Орла и решки» выпустить передачу, снятую в Челябинске, уже в ноябре. Сроки могут немного сдвинуться, но серия выйдет на экраны точно в этом году.