Губернатор Алексей Текслер представил меры поддержки ветеранов СВО на окружных сборах

Организаторы сделали акцент на трудоустройстве, обучении и поддержке сельских проектов



В Челябинске 1 и 2 октября проходят сборы ветеранов специальной военной операции Уральского федерального округа. В мероприятии принимают участие 120 делегатов из регионов УрФО. Основная тема — как обеспечить реабилитацию, трудоустройство, поддержку большому количеству ветеранов, которые вернутся домой после победы.

Пленарная сессия «Меры государственной поддержки ветеранов СВО в Уральском федеральном округе» стала центральным мероприятием сборов.





Участников встречи приветствовал по видеосвязи полпред президента в УрФО Артем Жога. Он рассказал, что как раз сейчас участники программы «Время героев» защищают свои проекты. Полпред поблагодарил губернатора Алексея Текслера за предоставленную возможность участникам СВО собраться, обсудить актуальные вопросы по адаптации, улучшению навыков, реализации компетенций, в том числе по управлению государством.

Губернатор поблагодарил ветеранов за службу и отметил, что участники СВО уже входят во власть: в Челябинской области избраны 64 депутата-ветерана, действует федеральная программа «Время героев» и региональная программа подготовки кадров «Герои Южного Урала».





«Совместная работа с наставниками помогает вчерашним бойцам полностью раскрыться, включиться в работу в различных сферах. Скоро будет очередной модуль, 60 ребят в нашей программе участвуют. Я рассчитывал на то, чтобы ребята после обучения вышли в органы власти. И уже практически все они определились», — сказал глава региона.

В регионе развернута система «одного окна» для ветеранов: объединены Фонд «Защитники Отечества» и профильные службы, созданы центры медико-психологической реабилитации, планируется центр адаптивного спорта, расширяется цифровой доступ к услугам и информационные сервисы. С бизнесом подписано соглашение о приоритетном трудоустройстве ветеранов, вводятся субсидии предприятиям на наставничество.

Идет масштабная поддержка фронта и госпиталей: закупка техники и снаряжения, обучение операторов БПЛА на базе 90‑й танковой дивизии, модернизация госпиталя Минобороны в Челябинске. Ведется гуманитарная работа в новых регионах, непрерывно работают волонтеры.

Отдельный акцент Алексей Текслер сделал на вовлечение ветеранов в агропром: переподготовка и трудоустройство в АПК, гранты и субсидии, «Школа фермеров». Он призвал ветеранов заниматься патриотическим воспитанием молодежи, участвовать в проекте «Диалоги с героями».





«Уверен, что все эти мероприятия укрепляют суверенитет нашей страны в целом, призваны помочь нашей стране одержать победу. Ассоциация ветеранов СВО задает тон повестки развития нашего региона. Очень важно, что ребята, которые вернутся из зоны специальной военной операции, будут работать с ними. Уверен, что это тот прямой резерв, который поможет нашей стране становиться сильнее, даст импульс ее развитию», — заключил Алексей Текслер.