Подростки и взрослые могут поставить прививку в своей поликлинике по месту жительства.
Для взрослых также доступна вакцинация в ТРК и в дополнительных пунктах с отдельными входами:
Челябинск
ГКБ № 1 — COVID-19, грипп, по будням с 08:00 до 20:00, в выходные и праздники с 09:00 до 15:00.
Ж/д вокзал, медпункт — COVID-19, ежедневно с 10:00 до 19:00.
2️ сентября
ДК ЧМК — COVID-19, грипп, с 15:00 до 18:00.
3️ сентября
ТРК «Алмаз» — COVID-19, грипп, с 10:00 до 14:00.
ТРК «Горки» — COVID-19, грипп, с 11:00 до 15:00.
ТРК «Фокус» — COVID-19, грипп, с 11:00 до 14:00.
ЦПКиО им. Ю. А. Гагарина — COVID-19, грипп, с 11:30 до 17:00.
4️ сентября
ТРК «Алмаз» — COVID-19, грипп, с 10:00 до 14:00.
Магнитогорск
5—8 сентября
ТРК «Гостиный двор» — COVID-19, с 16:00 до 18:00.
ТРК «Континент» — COVID-19, с 16:00 до 18:00.
Златоуст
Ж/д вокзал, медпункт — COVID-19, ежедневно с 10:00 до 19:00.
2—4 сентября
«Территория бизнеса» — COVID-19, с 10:00 до 13:00.
3—4 сентября
ТРК «Тарелка» — COVID-19, с 10:00 до 15:00.
Бреды
3 и 4 сентября
ТК «Магнит» — COVID-19, с 10:00 до 13:00.
Пласт
4 сентября
ТК «Раздолье» — COVID-19, с 09:00 до 13:00.
Долгодеревенское
3️ сентября
СНТ «Лесное» — COVID-19, грипп, с 09:00 до 12:00.
А также в круглосуточных пунктах вакцинации от COVID-19:
Челябинск
ГКБ № 2, пр. Ленина, 82.
ОКБ № 3, пр. Победы, 287, 376в.
Сатка
Районная больница, приемный покой.
Троицк
Медпункт ж/д вокзала.
Магнитогорск
ГБ № 1, приемный покой.
Касли
Районная больница, приемный покой.
Катав-Ивановск
Районная больница, приемный покой.
Кыштым
Городская больница им. А. П. Силаева, приемный покой.
Карабаш
Городская больница, приемный покой.
Село Миасское
Районная больница, стационар (ул. Центральная, 21).
Верхний Уфалей
Городская больница, приемный покой.
Варна
Районная больница, приемный покой.
Чебаркуль
Областная больница, приемное отделение.
Увелка
Районная больница, приемный покой.
Коркино
Городская больница № 1, травмпункт.
Куса
Районная больница, приемный покой.
Село Кизильское
Районная больница.
Миасс
Городская больница № 3, с 18:00 до 21:00.
Копейск
Городская больница № 1, приемный покой, пос. Советов, 6. Пункт работает с 20:00 до 08:00.
За минувшие сутки в Челябинской области провели около девяти тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 690 положительных результатов, среди заболевших есть 23 школьника. От коронавируса умерли трое южноуральцев.
Между тем в Челябинске сохранили один пункт экспресс-тестирования на коронавирус. Все жители Челябинской области по будням могут сделать мазок в областном кожно-венерологическом диспансере № 3 на улице Блюхера, 12.
Ранее врач Татьяна Цветкова рассказала ИА «Первое областное», от каких штаммов гриппа пришла вакцина в Челябинскую область и почему лучше сделать прививку до середины ноября.