В Челябинской области продолжается вакцинация от ковида и гриппа — адреса

Где поставить прививку в ближайшие выходные 3 и 4 сентября

В Челябинской области продолжается рост числа заболевших коронавирусом, а к зиме в регионе ждут первые случаи заражения гриппом. Челябинцев призывают привиться от обеих инфекций в ближайшие выходные. Минздрав озвучил перечень пунктов, где можно сделать прививку.

Подростки и взрослые могут поставить прививку в своей поликлинике по месту жительства.

Для взрослых также доступна вакцинация в ТРК и в дополнительных пунктах с отдельными входами:

ГКБ № 1 — COVID-19, грипп, по будням с 08:00 до 20:00, в выходные и праздники с 09:00 до 15:00.

Ж/д вокзал, медпункт — COVID-19, ежедневно с 10:00 до 19:00.

ДК ЧМК — COVID-19, грипп, с 15:00 до 18:00.

ТРК «Алмаз» — COVID-19, грипп, с 10:00 до 14:00.

ТРК «Горки» — COVID-19, грипп, с 11:00 до 15:00.

ТРК «Фокус» — COVID-19, грипп, с 11:00 до 14:00.

ЦПКиО им. Ю. А. Гагарина — COVID-19, грипп, с 11:30 до 17:00.

ТРК «Алмаз» — COVID-19, грипп, с 10:00 до 14:00.

ТРК «Гостиный двор» — COVID-19, с 16:00 до 18:00.

ТРК «Континент» — COVID-19, с 16:00 до 18:00.

Ж/д вокзал, медпункт — COVID-19, ежедневно с 10:00 до 19:00.

«Территория бизнеса» — COVID-19, с 10:00 до 13:00.

ТРК «Тарелка» — COVID-19, с 10:00 до 15:00.

ТК «Магнит» — COVID-19, с 10:00 до 13:00.

ТК «Раздолье» — COVID-19, с 09:00 до 13:00.

СНТ «Лесное» — COVID-19, грипп, с 09:00 до 12:00.

А также в круглосуточных пунктах вакцинации от COVID-19:

ГКБ № 2, пр. Ленина, 82.

ОКБ № 3, пр. Победы, 287, 376в.

Районная больница, приемный покой.

Медпункт ж/д вокзала.

ГБ № 1, приемный покой.

Районная больница, приемный покой.

Районная больница, приемный покой.

Городская больница им. А. П. Силаева, приемный покой.

Городская больница, приемный покой.

Районная больница, стационар (ул. Центральная, 21).

Городская больница, приемный покой.

Районная больница, приемный покой.

Областная больница, приемное отделение.

Районная больница, приемный покой.

Городская больница № 1, травмпункт.

Районная больница, приемный покой.

Районная больница.

Городская больница № 3, с 18:00 до 21:00.

Городская больница № 1, приемный покой, пос. Советов, 6. Пункт работает с 20:00 до 08:00.За минувшие сутки в Челябинской области провели около девяти тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 690 положительных результатов , среди заболевших есть 23 школьника. От коронавируса умерли трое южноуральцев.Между тем в Челябинске сохранили один пункт экспресс-тестирования на коронавирус. Все жители Челябинской области по будням могут сделать мазок в областном кожно-венерологическом диспансере № 3 на улице Блюхера, 12.

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