В Челябинской области 690 человек заболели коронавирусом за день

Минздрав озвучил суточную сводку на 2 сентября 2022 года

За минувшие сутки в Челябинской области провели около девяти тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 690 положительных результатов, среди заболевших есть 23 школьника. С начала пандемии официально зарегистрировано 350 тысяч 12 случаев заражения коронавирусом, сообщает сегодня, 2 сентября, Минздрав Челябинской области.

Накануне с больничного по ковиду выписали 352 человека. Всего с начала пандемии болезнь победили 333 тысячи 730 южноуральцев. Продолжают лечение 7097 пациентов. Также Минздрав Челябинской области сообщает, что за минувшие сутки от ковида умерли три пациента. Всего за время пандемии COVID-19 унес жизни 10 тысяч 44 человек.

Также медики ждут к зиме первые случаи заражения гриппом. Челябинцев призывают привиться от обеих инфекций в ближайшие выходные. Минздрав приводит перечень пунктов, где можно сделать прививку.

Между тем в Челябинске сохранили один пункт экспресс-тестирования на коронавирус. Все жители Челябинской области по будням могут сделать мазок в областном кожно-венерологическом диспансере № 3 на улице Блюхера, 12.

Ранее врач Татьяна Цветкова рассказала ИА «Первое областное», от каких штаммов гриппа пришла вакцина в Челябинскую область и почему лучше сделать прививку до середины ноября.