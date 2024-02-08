В Челябинской области продолжает действовать штормовое предупреждение

На расчистку от снега трасс направили 239 единиц техники

Сегодня, 8 февраля, в Челябинской области продолжаются сильные осадки, а на дорогах сохраняется гололед и снежные заносы. На расчистку последствий непогоды за последние сутки на региональные дороги вывели 239 машин, сообщает Миндортранс области. Непогода продолжится и завтра, 9 февраля.

В МЧС просят отказаться от поездок на личном транспорте. В Миндортрансе напомнили, что о заснеженных дорогах и экстренных ситуациях можно сообщить по телефону диспетчерской службы: 8 (351) 237-88-92.

«Девятого февраля в Челябинской области ожидается снег, ночью в горах до сильного, метели, на дорогах снежные заносы, гололедица в виде снежного наката, в горах сильная», — предупредили дорожники.

В Центре управления регионом рассказали, что южноуральцы жалуются на состояние дорог после метели. За неделю поступило более 700 таких сообщений.