В Челябинской области продлили штормовое предупреждение до 27 апреля

Порывы ветра и сухая погода провоцируют риск пожаров

Синоптики бьют тревогу: 25—27 апреля в южной половине Челябинской области возникнет высокая пожарная опасность. Ранее челябинская ЦГМС уже объявляла штормовое предупреждение на 24 апреля.

Четвертый класс горимости по региональной шкале объявили синоптики. Это значит, что пожару могут подвергнуться уже лесные насаждения, сосняки и ельники на сырых почвах, березняки и осинники.

Ландшафтные и лесные пожары уже приносят свой ущерб региону. В двух округах — Кунашакском и Еткульском — власти ввели особый противопожарный режим. Ответственность за его нарушение может привести к штрафам до 800 тысяч рублей юрлицам и до 20 тысяч рублей — гражданам.

Губернатор Алексей Текслер ранее поручил усилить патруль из-за угрозы пожаров.