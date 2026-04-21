В Челябинской области ликвидировали 14 лесных пожаров за два дня

Огонь уничтожил 90 га леса

В минувшие выходные в Челябинской области спасатели 14 раз выезжали тушить лесные пожары. В ликвидации возгораний было задействовано 120 человек и 54 автомобиля. С начала пожароопасного сезона в регионе уже ликвидировали 24 лесных пожара на площади 163 га. Тревожную статистику опубликовало ГУ лесами Челябинской области.

Пожары были зафиксированы в Брединском, Верхнеуральском, Шершневском, Чебаркульском, Кунашакском и Красноармейском лесничествах — на территориях, которые являются наиболее сложными из-за расположения вокруг населенных пунктов и большого количества отдыхающих. Спасатели не допустили распространения огня и ликвидировали все возгорания в первые сутки.

В региональном ГУ лесами напомнили, что на территории Челябинской области установился 3-й класс пожарной опасности. Запрещено разводить костры, выжигать траву, бросать горящие спички, окурки. Нельзя оставлять в лесу стеклянные бутылки, пропитанные горючими веществами материалы. За нарушения предусмотрены крупные штрафы: до 30 тысяч рублей для граждан, до 50 тысяч — для должностных лиц, до 400 тысяч — для юрлиц. Если нарушение повлекло возникновение лесного пожара, штрафы увеличиваются до 60, 110 тысяч и 2 миллионов рублей соответственно.

Тем временем сотрудники МЧС за сутки потушили 77 ландшафтных пожаров.