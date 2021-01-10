В Пластовском районе в ДТП погибла женщина

Предварительная причина — ошибка водителя при обгоне в условиях снегопада

Накрывшая Челябинскую область метель собирает первые жертвы. По информации областного УГИБДД, 10 января в 14:15 произошло ДТП со смертельным исходом в Пластовском районе. Как сообщает отдел пропаганды ведомства, на 5-м километре автодороги Кочкарь — Варламово 40-летний водитель «Рено Сандеро» в условиях снегопада, обгоняя попутный автомобиль, врезался во встречную «Ладу Весту». «Рено» после столкновения загорелся.



В результате дорожно-транспортного происшествия 58-летняя пассажирка иномарки от полученных травм скончалась на месте происшествия, водитель и пассажирка «Лады» получили телесные повреждения.



По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

