Накрывшая Челябинскую область метель собирает первые жертвы. По информации областного УГИБДД, 10 января в 14:15 произошло ДТП со смертельным исходом в Пластовском районе. Как сообщает отдел пропаганды ведомства, на 5-м километре автодороги Кочкарь — Варламово 40-летний водитель «Рено Сандеро» в условиях снегопада, обгоняя попутный автомобиль, врезался во встречную «Ладу Весту». «Рено» после столкновения загорелся.
В результате дорожно-транспортного происшествия 58-летняя пассажирка иномарки от полученных травм скончалась на месте происшествия, водитель и пассажирка «Лады» получили телесные повреждения.
По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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